“Fly In 2008”, regal la Mangalia

Mii de turişti şi locuitori ai Mangaliei au asistat, sîmbătă şi duminică, la Mangalia, la un adevărat regal aviatic. Cei mai buni piloţi din România, alături de două vedete internaţionale, lituanianul Jurgis Kairys, campion mondial, şi campionul Zoltan Vereş, din Ungaria, i-au încîntat pe mangalioţi şi turişti cu acorbaţii aeriene de mare efect. “Fly In 2008”, un spectacol de acrobaţie aviatică la standarde internaţionale, a fost organizat de Primăria Mangalia, Consiliul Judeţean Constanţa şi Aerodromul Tuzla pe plaja Mangalia, în zona portuară. Directorul Aeroclubului României, Constantin Voicu, a precizat că spectacolul prezentat la Mangalia se află la cea de-a treia ediţie. În ambele zile (23 şi 24 august), show-ul a început la ora 15.00, cu un program spectaculos, care a inclus formaţia franceză de acrobaţie Real Weber (REVA) - avînd ca piloţi pe Frederic Schwebel, Arnaud Moynet şi Xavier Fontaneau -, echipa lacărilor Acrobaţi, formată din Ioan Postolache şi Dan Ştefănescu, Lotul Naţional de Acrobaţie - Hawks of Romania - alcătuit din Cătălin Prunariu, Goger Attila, Rotaru George Florin şi Dobre Tone Mihai -, lituanianul Jurgis Kairys - campion mondial şi campionul Zoltan Veres, din Ungaria. Între demonstraţiile acestora, spectatorii au aplaudat parada aeronavelor Regional Air Services, formată din avioane de tip AN2, DA 20 (katana) şi DA 40, BN 2, Piper PA 34, Wilga şi Cessna 182 şi performanţele celor 11 paraşutişti români, coordonaţi de instructorul Adrian Constandache. Un alt moment interesant a fost oferit de Marius Duţă, care a efectuat un salt cu parapanta de la o altitudine de 1.200 de metri. La aterizare, Duţă a precizat că cea mai mare altitudine de la care a sărit a fost de 10.761 de metri, iar în perioada următoare se va pregăti să doboare rocordul mondial de sărituri cu parapanta, stabilit la aproape 12.000 de metri. Pe scena Fly In, instalată chiar pe nisip, au concertat Timpuri Noi, Nightlosers şi Luna Amară. Ziua de 24 august s-a încheiat cu un Hangar Party la care mai mulţi DJ au mixat într-un decor nonconformist, printre avioane.