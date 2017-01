FMI a acordat R.Moldova un împrumut de peste 140 de milioane de dolari

Lucrurile merg tot mai bine pentru ţara vecină de peste Prut de la ultimele alegeri care au marcat înlăturarea de la putere a comuniştilor. Fondul Monetar Internaţional (FMI) a alocat R.Moldova un credit de peste 140 de milioane de dolari, în pofida crizei politice din această ţară, a declarat pentru ProTv Chişinău viceguvernatorul Băncii Naţionale a R.Moldova Marin Molosag. Totodată, FMI va oferi încă 33 de milioane de dolari săptămîna viitoare. Graţie acestor împrumuturi, rezervele valutare au depăşit 1,3 milioane de dolari, iar Banca Naţională a R.Moldova va putea oferi mai multe împrumuturi băncilor comerciale, iar acestea, la rîndul lor, vor putea îmbunătăţi condiţiile de creditare a populaţiei. Marin Molosag nu a exclus ca o parte din creditul FMI să fie plasat ca depozit în bănci străine, avînd în vedere că împrumutul nu poate fi folosit pentru acoperirea deficitului bugetar. Astfel, se menţine riscul ca, în cîteva luni, Guvernul să nu mai aibă bani pentru a achita salariile bugetarilor.

În plan intern planează nu numai riscul încetăţii de plăţi, ci şi controverse ridicate de posibila unire a R.Molodva cu România. O declaraţie a preşedintelui Parlamentului de la Chişinău, Mihai Ghimpu, care a recunoscut că este “unionist”, precizînd însă că este o convingere personală, a generat o polemică în presa moldoveană şi cea rusă, încheiată cu promisiunea oficialului că nu va promova unirea dintre cele două ţări. Rugat să comenteze declaraţiile potrivit cărora este “românofil şi unionist”, într-un interviu publicat de “Jurnalul de Chişinău”, Mihai Ghimpu a declarat că “aceasta este o politică mîrşavă a comuniştilor pentru a-l discredita”. “Da, sînt român pentru că aşa m-au conceput părinţii, iar pe ei, părinţii lor. Dacă m-aş fi prezentat ca Mihail Feodorovici sau ca Mişa eram bun, dar aşa nu. Da, sînt şi unionist, dar această idee îmi aparţine ca om, care îşi cunoaşte istoria. Politica înseamnă altceva. Astăzi, avem două lucruri foarte mari care ne macină: sărăcia şi lipsa libertăţii individuale, fără de care nu există creaţie şi, respectiv, evoluţie”, a declarat acesta. Pornind de la această declaraţie, portalul Omega, apropiat comuniştilor, titra sîmbătă: “Preşedintele Parlamentului va promova ideea lichidării statalităţii moldoveneşti”, acuzîndu-l că promovează ideea unirii R.Moldova cu România. Informaţia a fost preluată şi de agenţia rusă RIA Novosti, care titrează: “Lider moldovean promovează unirea cu România”, referindu-se la aceeaşi declaraţie a lui Mihai Ghimpu.

În urma acestei controverse, Mihai Ghimpu şi-a clarificat declaraţiile într-un interviu acordat sîmbătă postului de radio Ecoul Moscovei şi citat de duminică de Unimedia.md.. “Ca orice persoană, am un punct de vedere. Dar nu am declarat că voi promova o politică în această direcţie. Dacă spun că vorbesc în limba română, asta nu înseamnă că sînt pentru unirea Moldovei cu România. Da, sînt unionist. Dar sînt şi preşedintele unui partid, care are un program politic, pe care sînt obligat să îl respect”, a afirmat preşedintele Parlamentului de la Chişinău. Ieri, a venit şi o declaraţie din partea liderului transnistrean Igor Smirnov, care consideră că instabilitatea politică din R.Moldova ar putea duce la provocări, inclusiv de ordin armat. Declaraţia lui Igor Smirnov era adresată forţelor armate transnistrene, care au împlinit duminică 18 ani de la înfiinţare. “În R. Moldova vecină situaţia politică este incertă şi, oricine ar veni la putere acolo, vectorul va rămîne unul şi anume spre Occident. Noi ne vedem în Est, împreună Marea Rusie, în uniunea statelor slave frăţeşti”, a mai spus liderul de la Tiraspol.