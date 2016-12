FMI a cerut Guvernului să scoată la vânzare un pachet de acţiuni ale Tarom

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a solicitat Guvernului să includă pe lista societăţilor pentru care vor fi scoase la vânzare pachete minoritare de acţiuni şi compania Tarom, obligaţie care va fi introdusă în viitorul acord încheiat cu instituţia financiară, au declarat surse oficiale. Discuţia pe această temă a avut loc la Palatul Victoria, unde premierul Emil Boc s-a întâlnit, miercuri seara, cu membrii misiunii FMI, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale, aflaţi la Bucureşti. \"A fost o discuţie legată şi de viitorul acord, existând solicitarea ca acesta să prevadă vânzarea de acţiuni minoritare la mai multe companii importante, inclusiv Tarom. Nu s-a stabilit ceva concret despre suma de finanţare a viitorului acord\", au declarat sursele prezente la întâlnire. Surse apropiate negocierilor au declarat, săptămâna trecută, că FMI va insista în negocierea noului acord pentru privatizarea, reorganizarea sau lichidarea marilor companii de stat, apreciind că prin vânzarea unor societăţi viabile statul va reuşi să finanţeze la costuri mai reduse deficitul bugetar. Grzegorz Konieczny, directorul general al Franklin Templeton şi managerul de portofoliu al Fondului Proprietatea, estimează că Guvernul ar putea obţine, în următorii doi ani, aproape 1,5 miliarde de euro din vânzarea de acţiuni ale unor companii de stat. În cadrul acordului actual, FMI şi Guvernul monitorizează evoluţiile financiare pentru zece companii de stat, respectiv Compania Naţională a Huilei, Termoelectrica, CFR SA, CFR Călători, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), Metrorex, CFR Marfă, Electrificare CFR, Compania Electrocentrale Bucureşti şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare. În primăvara anului trecut, Ministerul Transporturilor, acţionarul majoritar al Tarom, a majorat cu 63,96 milioane lei capitalul social al companiei de transport aerian, de la 1,974 miliarde de lei la 2,038 miliarde de lei, pentru rambursarea unor credite, plata dobânzilor şi comisioanelor aferente. Astfel, Tarom a emis 25,58 milioane de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei pe titlu. În urma operaţiunii, Ministerul Transporturilor a ajuns să deţină 96,95% din acţiunile Tarom, restul titlurilor revenind Aeroportului Internaţional Henri Coandă Otopeni (1,6%), Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (1,36%) şi Societăţii de Investiţii Financiare Muntenia (0,09%). Bugetul rectificat pe 2010 al Tarom prevede o creştere a profitului de peste 2,7 ori faţă de varianta iniţială, de la 19,8 milioane lei la 53,56 milioane lei, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Transporturilor. Compania a transportat în primele şapte luni ale anului trecut 1,12 milioane de pasageri, în creştere cu 24,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009, când traficul a fost de 898.211 de persoane. Pentru acest an, Tarom vrea să aibă profit zero, relevă un alt proiect de hotărâre de guvern elaborat de ministerul de resort. România are în derulare un acord de finanţare externă cu FMI, UE şi alte instituţii financiare internaţionale, în sumă totală de aproximativ 20 de miliarde de euro. O misiune FMI - CE a început a şaptea evaluare a acordului stand-by, în care se va analiza îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru ultimul trimestru din 2010 şi vor fi negociate condiţiile privind un nou acord, de tip preventiv.