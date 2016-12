FMI cere reducerea cheltuielilor publice cu 1-2% din PIB

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a cerut Guvernului o reducere a cheltuielilor publice cu echivalentul a 1-2% din PIB, spunînd că partea română trebuie să decidă de unde va tăia fonduri şi avertizînd că, în primul semestru al anului, au fost înregistrate depăşiri de cheltuieli, în principal la nivel local. Solicitarea a fost formulată în discuţia de miercuri seara cu reprezentanţii Guvernului, la care a participat şi premierul Emil Boc. Estimarea actuală privind Produsul Intern Brut indică pentru acest an un nivel de 531,3 miliarde lei, respectiv 119,7 miliarde euro. Ajustarea cheltuielilor va fi stabilită în următoarele zile, prin discuţii cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor. Şeful misiunii FMI pentru evaluarea acordului cu România, Jeffrey Franks. “Sîntem dispuşi să fim flexibili în negocierea ţintei (de deficit bugetar - n.r.), deoarece situaţia macroeconomică s-a înrăutăţit, însă momentan nu putem vorbi despre cifre exacte. Trebuie să stabilim însă o limită pînă la care poate ajunge deficitul”, a declarat ieri Franks, după prima întîlnire cu oficialii Ministerului Finanţelor, din cadrul primei evaluări a acordului de împrumut. Franks a menţionat că discuţiile de la Ministerul Finanţelor au vizat modul în care înrăutăţirea situaţiei economiei afectează bugetul. „Deocamdată evaluăm prognozele macroeconomice. Sîntem abia la începutul discuţiilor”, a mai afirmat oficialul FMI. Premierul Emil Boc a criticat, miercuri seara, după şedinţa de guvern, autorităţile locale pentru cheltuielile ridicate. Şeful Executivului a anunţat că nivelul cheltuielilor de personal în administraţia publică locală va fi stabilit în funcţie de numărul locuitorilor deserviţi de primărie, pe baza unor standarde de cost care vor fi definitivate pînă la jumătatea lunii septembrie. Pe de altă parte, ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a declarat ieri, la finalul discuţiilor cu reprezentanţii FMI, CE şi Băncii Mondiale, că România ar putea înregistra o contracţie economică de 8% în acest an şi că prognoza de 4,1% stabilită în acordul de împrumut încheiat cu FMI va fi modificată. El a arătat că va fi modificată atît proiecţia privind scăderea economică, cît şi ţinta pentru deficitul bugetar. Pînă acum, estimările prezentate de ministrul Finanţelor indicau un recul economic ceva mai moderat, în jurul a 6% din PIB. Surse oficiale au declarat, la începutul lunii iulie, că FMI lucrează la un nou cadru macroeconomic pentru România, în contextul primei evaluări de la începutul lunii august a acordului stand-by, care anticipează, printre altele, accentuarea scăderii economice în acest an de la 4,1%, prognoza actuală, la 7-8%. Economia s-a contractat cu 6,2% în primul trimestru, comparativ cu perioada similară a anului trecut, însă unii economişti sînt de părere că PIB-ul ar putea înregistra niveluri şi mai scăzute în trimestrele următoare. Ieri, preşedintele Traian Băsescu a declarat, la Radio România Actualităţi, că România nu va putea să-şi îndeplinească parametrii fixaţi în acordul cu FMI pentru sfîrştul acestui an, în primul rînd pentru că va avea o cădere economică mai mare decât cea estimată.