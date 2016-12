FMI: „Economia României depinde prea mult de… vreme“

Economia României va reajunge, în 2014, la nivelul din perioada pre-criză, însă recuperarea este mai lentă faţă de alte state aflate în situaţii similare sau chiar mai grave, pentru că avem minusuri la absorbţia fondurilor comunitare şi la infrastructură, potrivit Fondului Monetar Internaţional. „România a avut anul trecut cea mai bună performanţă din regiune, doar Letonia situându-se mai bine. Reformele structurale şi accelerarea absorbţiei fondurilor europene sunt necesare pentru a menţine acest ritm. Aşteptăm un progres mai bun“, a spus reprezentantul FMI pentru România şi Bulgaria, Guillermo Tolosa. El a subliniat că, din păcate, performanţa economică depinde prea mult de factori precum vremea, care influenţează evoluţia agriculturii, segment cu o contribuţie de 6% la PIB: „Agricultura rămâne un piston important al creşterii, dar face economia vulnerabilă la şocuri, iar oscilaţiile anuale sunt mari“. Tolosa a mai arătat că exporturile din România reprezintă doar 40% din PIB, în timp ce în alte state se ajunge la un nivel de 100%: „Spre exemplu, dacă luăm în considerare exporturile către Germania, Cehia exportă 25,5% din PIB, Ungaria are 21%, pe când România are doar 6,4%. Este o oportunitate imensă pentru România să se dezvolte pe acest segment“. Oficialul FMI a mai spus că România are surse diversificate de energie şi ar trebui să profite de ele: „Mai mult, energia reprezintă doar 10% din importuri, mult sub media de 30 - 35% din majoritatea statelor“.