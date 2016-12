FMI estimează creşterea ratei şomajului românesc la 9,7%

Deşi anul trecut România a impresionat UE cu o rată a şomajului de 4%, criza economică a dat peste cap piaţa muncii. În pofida faptului că pierderea slujbelor a afectat deja zeci de mii de angajaţi, reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) susţin că rata medie a şomajului din România ar putea creşte în acest an la 8,9%, pentru a atinge un vîrf în 2010 un nivel de aproape 10%. De la 362.429 de şomeri în 2008, după cum arată statisticile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), rata medie a şomajului de 8,9% ar însemna peste 800.000 de persoane fără un loc de muncă. Ultima dată cînd şomajul a atins în România nivelul pe care îl estimează FMI pentru acest an a fost în 2002, cînd rata medie a şomajului a fost de 10,2%, iar numărul mediu de şomeri de circa 955.000. În 2010, şomajul ar urma să se accentueze şi mai mult în România, estimează FMI, care prevede o rată medie a şomajului de 9,7%, care ar corespune unui număr mediu de şomeri de circa 880.000 de persoane. Pentru 2011, an în care economia românească ar urma să revină pe creştere, rata medie a şomajului se va reduce la 7,7%, potrivit proiecţiilor FMI. În martie, numărul de şomeri a crescut cu 35.761 faţă de luna precedentă, ajungînd la 513.621 de persoane, nivelul maxim al ultimilor trei ani. Totuşi, Ministerul Muncii estimează că numărul de şomeri va ajunge la doar 600.000 la finalul anului.