FMI explică noul acord cu România

În condiţiile în care România este datoare vândută Fondului Monetar Internaţional, iar parlamentarii Opoziţiei spun de mai bine de două luni că un nou împrumut cu FMI ne-ar îngropa definitiv şi iremediabil, şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, spune că noul acord pe care România îl va încheia cu FMI va avea „cu siguranţă“ o valoare mai redusă decât împrumutul actual, iar banii vor fi luaţi doar dacă vor apărea probleme neprevăzute. Cel puţin aşa ar fi normal. Dacă analizăm însă, unde s-au dus banii împrumitaţi deja de la FMI şi buzunarele cui au fost umplute, am putea anticipa cu uşurinţă că în condiţiile în care banii vor fi alocaţi, Boc&Co va spune cu siguranţă că vor apărea probleme neprevăzute, că va fi nevoie de ei pentru că „nu mai sunt bani“. Pe de altă parte, Jeffrey Franks spune că nu vede un motiv pentru „a avea un program la fel de mare precum cel actual, pentru că nevoia nu mai este aceeaşi“. România are în derulare un acord cu FMI, UE şi Banca Mondială în valoare de 20 de miliarde de euro, din care 13 miliarde de euro provin de la FMI. „Gândiţi-vă la el ca la o poliţă de asigurare. Cumperi o asigurare pentru maşina personală şi singura dată când o vei folosi este când vei suferi un accident. Dar tu speri că nu vei avea un accident, speri că vei face o treabă bună conducând maşina şi că nu vei avea probleme. Cu toate acestea, uneori, se poate întâmpla să ai un accident fără să fie vina ta. Acesta este motivul pentru care este necesar un aranjament de tipul precautionary cu Fondul“, a explicat Franks. El a mai spus că acordul privind menţinerea capitalului băncilor în România este unul temporar şi probabil nu va mai fi necesar într-un an şi jumătate, iar odată cu revenirea economiei, instituţiile financiare ar putea chiar să-şi crească voluntar expunerea. Cu toate acestea atât reprezentanţii opoziţiei, cât şi sindicatele rămân pesimiste în privinţa unui nou împrumut. Preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că, dacă Guvernul actual va rămâne în funcţie, cu siguranţă va face un alt împrumut de la FMI, dar că sindicatele speră să nu mai ia banii, ci să fie doar un acord de supervizare.