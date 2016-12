FMI negociază disponibilizarea a 10% din bugetari, îngheţarea salariilor şi pensiilor

Fondul Monetar Internaţional (FMI) negociază cu Guvernul disponibilizarea a 100.000-150.000 de bugetari pînă la mijlocul anului viitor, îngheţarea pensiilor, cu excepţia celor minime sociale, în 2009 şi 2010, şi a salariilor bugetarilor, pînă cînd legea salarizării unice va produce efecte, potrivit unor surse guvernamentale. „În acest moment, se pune problema disponibilizării a 100.000 - 150.000 de salariaţi din administraţia centrală, administraţiile locale şi autorităţi descentralizate. Acest lucru ar însemna o economie la bugetul de anul viitor de 0,35% din PIB. De asemenea, se suspendă majorarea de 2% a pensiilor programată pentru octombrie şi îngheţarea pensiilor şi în 2010, cu excepţia celor minime sociale”, potrivit surselor guvernamentale. În discuţii, s-a convenit ca toţi bugetarii, atît din autorităţi locale şi centrale, cît şi instituţii descentralizate, să intre în concediu fără plată pe o perioadă de 2-3 săptămîni începînd din septembrie pînă în noiembrie, măsură care ar aduce o economie la buget de 0,3% din PIB. În prezent, numărul bugetarilor este de aproximativ 1,4 milioane. Preşedintele Traian Băsescu a declarat, în 30 iulie, că este nevoie urgentă de trimiterea în şomaj a unui “mare număr” de funcţionari din aparatul de stat, care sînt “inutili”, el menţionînd, în acest context, un procent de 20% şi precizînd că Guvernul trebuie să se grăbească în acest sens. Potrivit unor surse oficiale, Guvernul discută cu FMI o reducere a cheltuielilor bugetare programate cu 0,9% din PIB, în principal prin monitorizarea mai atentă şi limitarea sumelor utilizate de administraţiile locale şi marile companii de stat. FMI a acceptat o majorare a deficitului bugetar de la 4,6% la 7 -7,2%, pe fondul unei revizuiri a contracţiei economice estimate pentru acest an de la minus 4% la minus 8 - 8,5%. În aceste condiţii, Produsul Intern Brut se va situa uşor peste 500 de miliarde de lei, faţă de proiecţia anterioară de 531 miliarde lei. Guvernul şi FMI sînt de acord că veniturile programate pentru acest an vor înregistra o nerealizare de 17 miliarde de lei, echivalentul a 3,3 - 3,4% din PIB. În ceea ce priveşte legea unică a salarizării, FMI insistă pentru menţinerea calendarului iniţial, adică finalizarea legii pînă la finele lunii octombrie, dar consideră că o restructurare în sectorul bugetar trebuie realizată pe criterii care să menţină în sistem oameni capabili şi “dornici de o carieră în sectorul public”. Termenul de adoptare a legii salarizării unice este 31 octombrie. Premierul Emil Boc susţine asumarea răspunderii Guvernului pe această lege, dar şi pe cea a pensiilor. Delegaţia FMI, condusă de Jeffrey Franks, a sosit în urmă cu o săptămînă la Bucureşti, pentru prima evaluare a acordului stand-by aprobat de boardul instituţiei în mai, discuţiile urmînd să fie încheiate astăzi. România are un acord stand-by cu FMI pe doi ani, pentru suma de 12,95 miliarde euro, bani care intră în rezerva BNR, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, UE, BM şi BERD urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro. Prima tranşă de la FMI, de 5 miliarde de euro, a intrat în luna mai la rezerva BNR.