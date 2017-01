FMI: „România, un exemplu de voinţă socială”

România şi Letonia sunt „exemple de voinţă politică şi socială”, pentru că au cerut sprijin extern la timp şi au parte acum de o revenire a economiei, se arată într-un raport al Fondul Monetar Internaţional (FMI). „Finanţarea oferită a ajutat statele să-şi stabilizeze economia, într-un moment în care accesul la pieţele de capital era afectat în mod serios”, spune reprezentantul departamentului de strategie politică şi evaluare al FMI, James Roaf. Am avea şi noi câteva „nelămuriri”. Cum se face că, deşi am fost printre primii care au cerut ajutor, nu avem decât un plus de 0,1% (care nu-i 100% sigur)? Şi de când până când reprezintă majorarea TVA, tăierile salariale şi abandonul investiţiilor „voinţă socială”. Voinţă politică, da. Socială, în niciun caz.