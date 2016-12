Fondul Monetar Internaţional (FMI) va fi mai \"înţelegător\" dacă deviaţiile de la ţintele de deficit bugetar ale României vor fi cauzate de venituri mai reduse ca urmare a unei contracţii economice peste aşteptări, arată cel mai recent raport al grupului financiar american Citi. \"O contracţie peste aşteptări ar putea afecta performanţa fiscală prin venituri mai mici. Sîntem înclinaţi să credem că FMI va fi mai înţelegător dacă deviaţiile de la ţintele fiscale sînt în mare măsură dictate de venituri mai reduse, asociate unei contracţii economice peste aşteptări\", se consemnează în raport. Citi a revizuit negativ, pentru a doua oară într-o săptămînă, estimarea privind creşterea economică a României, de la -4,3%, la -6% în 2009, pe fondul contracţiei peste aşteptări a Produsului Intern Brut (PIB) din primul trimestru, de 6,4%. Pentru acest an, Comisia Naţională de Prognoză (CNP) anticipează o reducere a PIB în termeni reali de 4%, prognoza fiind similară cu estimările FMI şi ale Comisiei Europene. FMI anticipează o contracţie a economiei de 4,1% în acest an, în timp ce prognoza Comisiei Europene este de -4%. Pentru 2010, atît FMI, cît şi Comisia Europeană anticipează că economia va stagna, CNP anticipînd o creştere de 0,1%. România are un acord de finanţare externă în valoare de aproape 20 miliarde euro, coordonat de FMI, la care participă şi Uniunea Europeană, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi alte instituţii internaţionale. Acordul cu FMI prevede, printre altele, o ajustare a cheltuielilor, astfel încît deficitul bugetar să nu depăşească 4,6% din PIB la finele anului, respectiv 24,3 miliarde lei. Nivelul deficitului a fost calculat pornind de la estimarea că economia va scădea cu 4%.