Foștii portocalii, ținuți departe de Guvern

După ce Victor Ponta și-a anunțat retragerea din toate funcțiile deținute în PSD, speculanții politici au cerut insistent ca premierul să demisioneze și de la șefia Guvernului, ca urmare a dosarului penal pe care DNA l-a deschis pe numele său. Într-un interviu acordat luni seara televiziunii Antena 3, Ponta a declarat că s-a gândit să îşi dea demisia din funcţia de premier, dar că acest gest ar fi fost o trădare a celor care l-au votat. ”Eu am fost votat, împreună cu Crin Antonescu, ca să guvernăm, dar am fost şi votați ca să nu mai ajungă ăia pe care i-am dat jos, adică Ungureanu, Predoiu, Boagiu, Ialomițianu, toată gașca. Păi eu, dacă îmi dau demisia, înseamnă că dau ţara celor care au distrus-o înainte. Şi după aia ce facem, iarăşi venim şi muncim trei ani jumate ca să dăm înapoi oamenilor pensiile, salariile, TVA, toate celelalte lucruri? Ar fi o trădare, categoric, a celor care m-au votat”, a declarat Ponta. Solicitat să dea un exemplu de persoană pe care ar susţine-o la șefia Guvernului în condiţiile în care el s-ar retrage, Ponta a spus: ”Călin Popescu-Tăriceanu, dar nu e un secret, am spus-o anul trecut”.