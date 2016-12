“Foarte mulţi români le vor trimite nota de plată celor care le-au stricat viaţa”

SPERANŢE... Ziua de ieri a fost una cu miză mare pentru toţi liderii politici. Unii s-au trezit cu noaptea în cap pentru a fi primii care îşi exercită dreptul constituţional şi au vorbit jurnaliştilor despre speranţele cu care au votat. Speranţele tuturor au fost concentrate într-o ştampilă. Românii au avut două opţiuni: să schimbe ceva sau să păstreze ce aveau? Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, după ce şi-a exercitat votul “pentru candidaţii unei forţe politice puternice, capabile şi dornice să schimbe România în bine, pe toate planurile”. El a arătat că este optimist în privinţa rezultatului şi că va fi o zi frumoasă pentru Uniunea Social Liberală (USL), transmiţând românilor să trimită “nota de plată” celor care “le-au stricat viaţa”. Liderul PNL a spus că a votat “pentru candidaţii unei forţe politice puternice, capabile şi dornice să schimbe România în bine, pe toate planurile. Azi vorbim de administraţia locală, de un Bucureşti care aibă o administraţie coerentă şi performantă şi o va avea”. Întrebat cum a fost concurenţa în campania electorală, el a apreciat că a fost “dură, ca în orice campanie”. Întrebat de jurnalişti dacă are emoţii, ţinând cont că este “primul vot sub umbrela USL”, Antonescu a arătat că nu s-a gândit la asta, dar că “sigur are emoţii întotdeauna”.

…ŞI ÎNCREDERE Premierul Victor Ponta a declarat, dis-de-dimineaţă, la Baia de Fier, că a votat “cu speranţa că putem să facem lucrurile mult mai bine decât până acum”. Din postura de copreşedinte al USL, Ponta a precizat că, după ce se încheie procesul de votare, va sta să numere voturile candidaţilor Uniunii. Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, şi-a exercitat dreptul constituţional la Liceul Jean Monnet din capitală, precizând că a votat pentru candidaţii USL. După ce a fost întrebat de către jurnalişti dacă crede că Ponta este destul de experimentat ca să facă faţă provocărilor, el a spus că actualul premier face parte dintr-o „nouă generaţie de politicieni”. Preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, a afirmat că a mers la vot cu gândul “spre o guvernare făcută pentru cetăţenii ţării, pentru binele nostru, pentru binele general”. Quintus a mai spus că şi-a exercitat dreptul de vot din 1946 şi până acum. Ministrul delegat pentru Administraţie, Victor Paul Dobre, a votat la Secţia nr. 42 din municipiul Galaţi şi le-a declarat jurnaliştilor, la ieşirea de la urne, că îşi doreşte un proces electoral fără incidente. Unii pedelişti au votat la umbra anonimatului, iar alţii au profitat de moment pentru a face declaraţii politice.