„Foc mocnit” în Primăria Cernavodă

Acuzat că ar fi incompatibil cu funcţia publică, viceprimarul oraşului Cernavodă, Floriean Hristea, a declarat că afirmaţiile primarului Mariana Mircea cu privire la incompatibilitatea sa sunt total neadevărate, el acuzând că Mariana Mircea nu cunoaşte legea. „Mariana Mircea nu cunoaşte legea din moment ce încă de la instalarea mea în funcţia de viceprimar, care a avut loc la începutul lunii iunie 2008, am prezentat o adresă la Primăria Cernavodă prin care se atestă faptul că mi s-a încetat contractul de muncă cu SC Hristia Galaţi SRL. La societatea la care am fost acţionar a rămas administrator soţia mea. Eu nu mai am nicio treabă cu SC Hristia Galaţi SRL”, a declarat Floriean Hristea. În ceea ce priveşte acuzaţia că locuieşte ca şi chiriaş într-o locuinţă care aparţine Primăriei, deşi are în proprietate două apartamente, unul în municipiul Galaţi şi unul în cartierul Columbia din Cernavodă, viceprimarul Floriean Hristea a declarat că locuinţa în care este chiriaş o are încă din 1985, de la întreprinderea la care lucra pe atunci, iar apartamenul este achiziţionat imediat după Revoluţie. În apărarea viceprimarului democrat liberal a sărit şi prefectul Claudiu Palaz, suţinut de PD-L, care precizat că adresa cu nr. 1/21.01.2010 a Instituţiei Prefectului precizează că s-a descoperit o decizie din anul 2008, emisă de societatea SC Hristia SRL (societatea la care Hristea este administrator), conform căreia calitatea de asociat a lui Hristea s-a suspendat. Deşi se „jură” că este curat ca lacrima, viceprimarul este contrazis de şeful său, primarul Mariana Mircea, care a declarat că deţine acte care dovedesc că el este incompatibil cu funcţia publică. Mariana Mircea a spus că certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în luna decembrie 2009 atestă foarte clar că Floriean Hristea este înregistrat ca asociat şi administrator la SC Histria SRL. „Consemnarea făcută în Carnetul de muncă al lui Hristea, prin care acesta nu mai este angajat al societăţii, ci devine angajatul Primăriei, nu are legătură cu calitatea de administrator al unei societăţi. Un act eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Oficiul Registrului Comerţului prezintă credibilitate şi Instituţia Prefectului ar fi trebuit să ţină seamă de acest act. Considerăm că, din această cauză, domnul viceprimar nu şi-a depus declaraţiile de avere şi de interese pe care ar fi trebuit să le depună la numirea în funcţie”, a spus Mariana Mircea. Ea a adăugat că, de fapt, viceprimarul Hristea se află în spatele campaniei de strângere de semnături pentru organizarea referendumului pentru demiterea sa, acest fiind susţinut şi de prefectul Palaz, acelaşi prefect care a afirmat, în urmă cu câteva luni, că organizarea unui referendum la Cernavodă nu are temei legal.