Focar de gripă aviară în județul Brașov

Un focar de gripă aviară H5N8 a fost confirmat în județul Brașov, în exteriorul comunei Ucea de Jos la o exploatație non-profesională, a informat miercuri, într-o conferință de presă, directorul DSVSA Brașov, dr. Dorin Enache.

"Este vorba despre confirmarea Laboratorului Național de Referință. În primul rând, pe această cale vreau să atenționez, și să precizez următorul aspect: boala nu evoluează în ferme comerciale, nu vreau să creem panică și nici isterie din această știre. Este un focar gestionat profesional de către reprezentanții DSVSA Brașov. În acest moment corelația se face cu păsările purtătoare de virus care cuibăresc în acea zonă, discutăm de o zonă de lacuri vecină cu cursul râului Olt, fiind vorba despe lacul de acumulare Arpaș, care se continuă pe traseul județului Sibiu. Boala este într-o exploatație non-profesională, un adăpost unde proprietarul unei salbe de lacuri cu specific pescuit ținea și întreținea un număr de 67 de păsări — rațe, gâște, păuni și găini", a precizat reprezentantul DSVSA Brașov.

El a adăugat că focarul a fost confirmat după efectuarea analizelor în două laboratoare pe un cadavru suspect de gâscă, iar toate păsările din exploatația non-profesională de la Ucea de Jos au fost eutanasiate, urmând ca proprietarul să fie despăgubit".

Potrivit sursei citate, s-au mai luat măsuri privind incinerarea cadavrelor de păsări eutanasiate, dezinfecția perimetrului respectiv, limitarea accesului în zonă și monitorizarea tuturor efectivelor de păsări din gospodăriile populației din zonă.

"Serviciile medicale de stat și private monitorizează acea zonă, iar în momentul de față nu avem suspiciuni, nu avem nici mortalitate, nici morbididate în celelalte gospodării ale populației din zonă. În schimb, la nivelul comunicării avem contacte foarte, foarte apropiate cu mediul de afaceri din domeniu, respectiv fermele comerciale, în sensul de a-i informa față de situația epidemiologică de la nivelul județului. Începând de la primele focare de gripă aviară din toamna anului 2016, în mod repetat am făcut ședințe de instruire cu reprezentanții fermelor comerciale, iar în ultimele 10 zile avem monitorizarea zilnică a mortalității și a stării de morbididate din fermele comerciale. Nu avem niciun fel de motiv în momentul de față să ne alarmăm în legătură cu această boală, în afara focarului de la Ucea de Jos", a dat asigurări dr. Dorin Enache.

El a adăugat că este o boală care, din păcate, evoluează în toată Europa, are o răspândire în momentul de față foarte mare, în țările din jurul României fost confirmate focare. Potrivit reprezentantului DSVSA, în România sunt peste 10 focare declarate în momentul de față, dar e vorba de focare atipice care au apărut practic în zone similare cu cea de la Ucea de Jos, pe lângă lacuri sau cursuri de ape.

"Am limitat orice fel de vânzare de păsări, expoziție de păsări fără notificarea noastră prealabilă. Într-o astfel de situație, singura mișcare a păsărilor din fermele comerciale este spre abatorizare și nu spre alte direcții. Am notificat și județele limitrofe, Prahova are boală, Ialomița la fel, se pare că și în zona Bacău, Galați boala evoluează. Situația este sub control, dar nu este de loc ușoară", a mai spus directorul DSVSA Brașov.

În județul Brașov sunt aproape 40 de ferme comerciale, cu aproximativ 60% din efectivele de păsări de fermă din România.

Ultimul focar de gripă aviară în județul Brașov a fost în anul 2006.