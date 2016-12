Focare noi de rujeolă, altele - închise! Copiii erau nevaccinați!

Nu de puține ori, medicii au atras atenția că vaccinarea este esențială în prevenirea multor boli. Din păcate, nu toți părinții ascultă și decid să nu își imunizeze copiii. Ei cred că vaccinarea le face rău, că substanțele din vaccin sunt extrem de periculoase, așa că își lasă copiii în voia sorții. Rezultatul? Focare de rujeolă, de exemplu, în județul Arad. Mai exact, 13 copii au depistați cu rujeolă. Specialiștii au constatat că toate cazurile sunt pe aceeaşi stradă, în cadrul unei comunităţi de rromi. ”În acest moment, în judeţul Arad mai evoluează două focare de rujeolă: un focar cu 3 cazuri, la Galşa, la copii cu vârsta între un an şi 6 ani, şi un focar în municipiul Arad cu 10 cazuri confirmate, la copii cu vârsta între 10 luni şi 16 ani. La copiii din Galşa, la două din cele 3 cazuri au ceva antecente vaccinale, adică o singură doză din cele două, un caz nu are deloc, iar la copii care fac parte din focarul din municipiul Arad, majoritatea sunt nevaccinaţi”, a declarat corespondentului Mediafax purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Arad, dr. Mihaela Cîtu. Conform medicilor, rujeola este o boală a copilăriei care poate fi prevenită prin vaccinare. Pentru imunizarea la rujeolă e nevoie de două doze de vaccin ROR. Cei mai mulţi dintre copiii bolnavi nu au fost vaccinaţi deloc, în vreme ce altora li s-a făcut doar o doză şi sunt vaccinaţi incomplet. De altfel, una din primele măsuri luate de medici a fost să-i verifice pe colegii copiilor cu rujeolă, iar cei neimunizaţi vor fi şi ei vaccinaţi, în condiţiile în care Aradul e pe la capătul topului ratei de vaccinare.

Medicii derulează mai multe campanii de promovare a vaccinării şi au apelat şi la mediatorii sanitari în cazul comunităţii de rromi pentru a recupera cât mai mulţi restanţieri la vaccinare. ”Noi tot am intervenit, am fost şi pe teritoriu cu o echipă de la DSP, unde au mai fost focare, pe care ulterior le-am închis, pentru a informa populaţia şi a încerca să recuperăm cât mai mulţi la vaccinarea ROR, am cerut şi ajutorul mediatorilor sanitari pentru a intra în comunităţile de rromi, pentru că în municipiul Arad toate cazurile fac parte dintr-o comunitate de rromi, am cerut ajutorul mediatorilor sanitari ca să putem să acoperim cât mai mulţi dintre restanţieri”, a declarat purtătorul de cuvânt. În judeţ mai există alte două suspiciuni, în comuna Zăbrani şi în municipiul Arad. Alte două focare au fost închise în localităţile Zărand şi Covăsânţ.