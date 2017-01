Focuri de armă pentru prinderea a trei pescadoare turceşti

DELFIN MORT. Braconierii turci au reînceput măcelul în apele teritoriale româneşti. Poliţiştii de frontieră constănţeni au reţinut, la sfârşitul săptămânii trecute, trei pescadoare în timp ce lansau sute de metri de plase de pescuit. Cu toate că ţinta braconierilor sunt calcanii, în plasele pescadoarelor îşi găsesc sfârşitul, în fiecare an, zeci de delfini şi rechini. În timpul misiunilor de interceptare a celor trei nave care pescuiau ilegal, poliţiştii de frontieră constănţeni au observat pe luciul apei sute de kilograme de calcan şi un delfin mort care prezenta pe cap urmele plaselor de pescuit. Anul trecut, în colaborare cu poliţiştii de frontieră tulceni, navele Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa au recuperat şi confiscat aproape 64 de km de plase monofilament şi aproape un kilometru de năvoade. Oamenii legii spun că, de la an la an, cu toate că pescadoarele sunt în stare avansată de degradare, ele sunt dotate cu două sau chiar trei motoare de mare putere, prinderea lor fiind o misiune destul de complicată.

PESCUIT ILEGAL. Primul pescador a fost observat vineri noaptea, de nava MAI 1101, în timpul unei misiuni de patrulare la aproape 60 de mile marine de ţărm în zona Sfântu Gheorghe. Nava avea inscripţionat pe bordaj numele „Karaca-2“ şi arborat pavilionul românesc. Cel de-al doilea pescador a fost identificat sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 05.00, de către nava MAI 1104. Vaporul „Captan Seyfullah Ogullary“ a fost identificat la o distanţă de 66 mile marine de ţărmul românesc, în zona Tuzla. Pentru reţinerea navei, poliţiştii de frontieră au fost nevoiţi să execute, în plan vertical, 15 focuri cu cartuşe de manevră, calibru 7,62 mm. Ultimul pescador a fost identificat pe radar, sâmbătă seară, în jurul orei 18.00, la o distanţă de aproape 80 mile marine de zona Gura Portiţei. Pentru că marinarii nu au vrut să se supună somaţiilor, a fost executat foc de avertisment, fiind trase 79 cartuşe de calibrul 7.62 mm şi 90 cartuse de 14,5 mm. În compartimentul frigorific al pescadoarelor a fost găsită cantitatea de 106 kg peşte, diverse specii marine, respectiv calcan, rechin şi vulpe de mare.