Focuri de armă pentru prinderea unor hoți

Au spart până acum zeci de mașini, au câștigat bani frumoși de pe urma loviturilor și, cel mai probabil, aveau impresia că nimic nu-i poate opri. Din păcate pentru ei, s-au înșelat. Este vorba despre doi indivizi din Constanța, ambii de 31 de ani, care miercuri seară au întâlnit un adevărat obstacol în calea "carierei" infracționale, după ce au fost prinși în flagrant de oamenii legii. Suspecții au fost reținuți la scurt timp după ce au dat atacul la mașina fostului deputat Laurențiu Mironescu, aflat la cumpărături în hipermarketul "Auchan", din zona Km 5. Păgubitul a comis dubla imprudență de a-și lăsa laptopul pe bancheta din spate a autoturismului și de a nu verifica, înainte de a intra în magazin, dacă portierele s-au blocat... La scurt timp, hoții au început "operațiunea" și i-au șterpelit laptopul dintr-o geantă aflată pe bancheta din spate. Imediat după ce au pus mâna pe pradă, s-au urcat într-un Seat, înmatriculat în Bulgaria, și au demarat în trombă. Ce nu știau ei era faptul că în tot acest timp fuseseră filați de polițiști. Oamenii legii au plecat imediat în urmărirea lor și i-au somat să oprească, dar șoferul a apăsat mai tare pedala de accelerație, în încercarea de a scăpa. Anchetatorii au folosit armamentul din dotare și au tras cinci focuri în plan vertical. Pe podul din zona "Doraly", suspecții au fost blocați în trafic, scoși din autoturism și imobilizați. Cei doi indivizi au fost escortați la sediul Secției 1 Poliție, pentru audieri. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

MOD DE OPERARE În timp ce achita cumpărăturile, Laurențiu Mironescu a fost anunțat de angajații hipermarketului să se prezinte de urgență la mașină. „Imediat m-am gândit că este vorba despre o spargere, deoarece îmi lăsasem pe bancheta din spate rucsacul în care se afla laptopul. Când am ajuns, am găsit un polițist în civil care m-a anunțat că mi-a fost spartă mașina și că au prins hoții. Am înțeles că, după ce eu am parcat autoturismul, până să cobor, unul dintre indivizi s-a furișat pe lângă mașină și a deschis ușa din dreapta spate. Era seară, ningea, nu am văzut nimic. Am activat închiderea centralizată, am auzit sunetul specific, am crezut că portierele sunt încuiate și am plecat. Ideea este că, dacă polițiștii nu îi prindeau, nu știu dacă îmi dădeam seama că am fost jefuit, deoarece au lăsat geanta exact unde era, închisă“, a declarat Laurențiu Mironescu.

LOVITURI ÎN SERIE Polițiștii spun că, până în prezent, au reușit să le probeze celor doi suspecți alte zece furturi din autoturisme, însă anchetatorii au informații că indivizii ar fi dat și alte lovituri. Ei erau filați de mai bine de o lună. Audierile au durat până ieri după-amiază, în jurul orei 13.00. Pe numele celor doi s-au întocmit dosare penale pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Potrivit unor surse, niciunul dintre suspecți nu deține permis de conducere. Cei doi amici au fost escortați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Oamenii legii au anunțat că vor extinde cercetările pentru a stabili dacă aceștia acționau în complicitate cu alți indivizi. Polițiștii atrag atenția tuturor șoferilor să fie foarte atenți atunci când părăsesc autoturismul, să verifice dacă portierele s-au blocat sau nu și să nu lase bunuri sau bani la vedere, deoarece o astfel de neglijență nu este nimic altceva decât o invitație la furt. „Asta trebuie să îmi fie învățătură de minte. În primul rând, eu sunt vinovat că am lăsat geanta în mașină și apoi că nu am verificat dacă ușile sunt asigurate. De acum nu voi mai face acest lucru. Cazul meu a fost unul fericit, pentru că mi-am recuperat prejudiciul în totalitate, dar trebuie să ținem cont că astfel de indivizi sunt printre noi și că nu ratează niciun prilej de a acționa“, a mai spus fostul deputat.