Focuri de armă şi distrugere de explozibil în centrul oraşului Hârşova

Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, luptători DIAS din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţiei Constanţa, împreună cu poliţiştii Grupei Pirotehnice a Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase, au executat un exerciţiu demonstrativ în centrul oraşului Hârşova. Conform scenariului, în jurul orei 11.00, în localitate a avut loc un jaf armat la sediul unei unităţi bancare, iar atacatorii urmau să arunce banca în aer. Oamenii legii au identificat maşina suspecţilor, aceasta fiind blocată în trafic de mai multe maşini ale poliţiei şi de două dube pline cu mascaţi, care i-au somat pe indivizi trăgând mai multe focuri de armă în plan vertical. Jefuitorii au fost imobilizaţi şi escortaţi la sediul secţiei de poliţie din localitate pentru declaraţii. În urma percheziţiei autoturismului, poliţiştii au descoperit că în interiorul acestuia se aflau două cutii suspecte şi au cerut ajutor pirotehniştilor. Un câine antrenat special pentru a depista substanţe explozibile i-a condus pe pirotehnişti la bombele din maşină. Pirotehniştii au scos cutiile suspecte din autoturism, iar explozibilul a fost detonat. Cînd totul părea că s-a terminat cu bine, lucrurile au luat o turnură neaşteptată: comandantul Poliţiei Hârşova a fost luat ostatic de jefuitori. La sediul Poliţiei au ajuns mai multe echipaje de poliţie, dar şi negociatorul, care a discutat cu răpitorii: „Vă rugăm să fiţi calmi şi să ne spuneţi ce dorinţe aveţi”!, şi-a început cms şef Emanoil Moraru negocierea cu infractorii. Aceştia din urmă au cerut o maşină care să aibă plinul făcut pentru a putea fugi. Indivizii au ameninţat că în caz contrar îl vor omorî pe ostatic şi le-a dat răgaz doar un minut. Negociatorul a continuat să detensioneze situaţia şi să le dea timp mascaţilor să intervină: „Momentan nu avem o maşină care să îndeplinească toate condiţiile! Vă rugăm să vă calmaţi şi să aşteptaţi puţin pentru că totul se va rezolva!”. În tot acest timp, răpitorii trăgeau focuri de armă şi ţineau ostaticul la geam, cu pistolul la tâmplă. În câteva momente, doi luptători DIAS au escaladat clădirea, l-au împuşcat pe unul dintre răpitori, au intrat pe geam şi l-au imobilizat pe cel de-al doilea, iar comandantul poliţiei a fost salvat. Exerciţiul a luat sfârşit în aplauzele localnicilor care se adunaseră să vadă ce se întâmplă. „Când au blocat autoturismul în trafic în intersecţia principală, s-a tamponat Loganul cu duba de poliţie şi eu chiar am crezut că este chiar real ceea ce se întâmplă, apoi am realizat că este doar un execiţiu. Oricum, cred că poliţiştii sunt pregătiţi 90% pentru a face faţă unei situaţii reale de acest gen. Sunt echipaţi bine şi s-au descurat excelent”, a declarat un localnic, Vancea Drăghici, 60 de ani. „A fost destul de ciudat să fiu ostatic, dar cu ajutorul celor de la DIAS care sunt profesionişti, lucru de care au dat dovadă, am scăpat cu viaţă. În cazul în care aş fi într-o situaţie reală asemănătoare aş avea încredere în ei 100 la sută”, a declarat ostaticul, ag şef adj Marian Cristea.