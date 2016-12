Focurile de artificii chinezeşti, favoritele lui Băsescu

Preşedintele Traian Băsescu se dă în vânt după artificiile chinezeşti, şeful statului participând, marţi, la ceremonia organizată de Ambasada Chinei la Bucureşti pentru a marca intrarea, la 23 decembrie, în noul an care va corespunde, potrivit tradiţiei chineze, Anului Dragonului de apă. Recepţia a început la ora 17.00, iar la final, preşedintele a asistat, alături de Huo Yuzhen, ambasadorul Chinei la Bucureşti, la un impresionant foc de artificii în curtea ambasadei, care a durat mai multe minute. În acest timp, preşedintele şi şefa misiunii diplomatice au schimbat câteva cuvinte. La eveniment au fost prezenţi şi miniştrii Teodor Baconschi, Kelemen Hunor şi Elena Udrea. La eveniment au mai fost prezenţi oficiali chinezi, oameni de afaceri, consilieri prezidenţiali. Anul chinezesc viitor va începe la 23 ianuarie şi se va încheia pe 9 februarie 2013. Acest an va corespunde anului Dragonului de apă, fiind, potrivit astrologilor chinezi, un an tumultuos, plin de evenimente neprevăzute.