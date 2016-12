Folk You 2011

Cea de-a şaptea ediţie a Festivalului Folk You va avea loc în perioada 21 - 24 iulie. Evenimentul reuneşte, anual, pe plaja de la Vama Veche, cei mai mari artişti ai genului din România. Anul trecut, recitalurile au avut loc între 15 şi 18 iulie şi s-au desfăşurat sub egida „Mişcării de rezistenţă”, un eveniment mult mai amplu menit să fie o „contraofensivă împotriva putregaiului şi bălăriilor din cultură”. Pe scena Folk You au urcat, anul trecut: Mircea Rusu, Pasărea Colibri, Iris, Tudor Gheorghe, Ştefan Hruşcă, Nicu Alifantis, Alina Manole, Ducu Bertzi, Mihai Neniţ şi mulţi alţii.

Deşi, deocamdată, nu au fost făcute publice alte detalii legate de festivalul de la malul mării, vestea legată de perioada de desfăşurare a festivalului este în măsură să-i bucure pe cei care se temeau că, anul acesta, Folk You nu va mai avea loc din raţiuni financiare.