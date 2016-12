Folk You, eco… pe banii „cianurii” de la Roşia Montană?!?

După Ţapinarii, Pasărea Colibri şi Iris, proiectul de „ecologie a spiritului”, Folk You, realizat cu sprijinul controversatei firmei „cianuritoare” Roşia Montană Gold Corporation, continuă, sâmbătă seara, pe plaja din Vama Veche, cu concerte susţinute de Evandro Rosetti, Alexandru Andrieş, Adrian Sărmăşan şi Laci Kovacs, Zoia Alecu, Ştefan Hruşcă, Alina Manole, Nicu Alifantis & Şemineu Band şi Compact. Duminică urmează să urce pe scenă Ducu Bertzi, Mihai Neniţă, Tudor Gheorghe, Maria Gheorghiu, Emeric Set, Gheorghe Zamfir şi Celelalte Cuvinte, iar luni, Raul Cârstea & Constantin Neculae, Vasile Şeicaru, Ada Milea, Doru Stănculescu, Sorin Minghiat, Dinu Olăraşu, Florin Chilian şi Vama. În contextul în care ediţia din acest an a festivalului a stârnit furia ecologiştilor, aceştia au realizat o scrisoare deschisă adresată depotrivă organizatorilor şi artiştilor care, cu sau fără voia lor, sunt obligaţi de contract să presteze pe scena Folk You. „(...) prin parteneriatul încheiat cu Roşia Montană Gold Corporation, sunteţi pasibili: să curăţaţi patru munţi de tot ce înseamnă viaţă, istorie, obiceiuri şi religie (sunt şi biserici acolo) şi chiar moarte (cimitire); să le reamintiţi românilor - şi mai ales celor din Roşia Montană - că nimeni nu e liber în faţa banului şi că orice conştiinţă poate fi cumpărată; să vă pierdeţi demnitatea şi curajul de a vă exprima, odată cu un extras de cont care vi se va lipi peste gură, pix sau tastatură, după caz” este o parte din textul adresat de ecologişti „doamnei Mişcarea de Rezistenţă”, organizatoarea evenimentului. Protestatarii vor sensibiliza publicul din Vamă în faţa efectelor catastrofale produse de distrugerea naturii, cu participarea „vânzătorilor” din sfera politică românească, în favoarea intereselor unor corporaţii străine.