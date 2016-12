Folk You trezeşte furia ecologiştilor!

Unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de pe plaja de la Vama Veche, festivalul Folk You începe astăzi… cu un adevărat scandal provocat de decizia organizatorilor de a accepta ca sponsor principal controversata firmă Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), inamicul public numărul 1 al tuturor ecologiştilor din România. Conform paginii de pe FaceBook a mişcării de protest, furia vamaioţilor împotriva celor ce intenţionează distrugerea naturii cu cianuri se va revărsa astăzi, începând cu ora 3.30 şi se va încheia pe data de 18 iulie, la 23:30.

„Ediţia a VI-a va începe la 15 iulie şi va ţine patru zile, mai exact până la 18 iulie. Acest festival este un proiect de ecologie a spiritului, o încercare de a curăţa sufletele oamenilor, de a le reaminti că sunt liberi şi că trebuie să aibă curajul de a se exprima exact aşa cum simt, dincolo de stereotipurile mediocre pe care societatea de consum le impune” menţiona o reclamă la Folk You 2010. Susţinătorii mişcării „Salvaţi Roşia Montană” consideră însă aceste cuvinte curată ipocrizie, iar revolta lor se pare că va atrage un număr impresionant de susţinători, cu cât Vama Veche este locul de întâlnire al celor mai non-conformiste spirite. Printre activităţile de protest vizate se numără distribuirea către spectatori şi artişti a unor pahare pe care va scrie „CIANURA”, lipirea de autocolante cu logo-ul mişcării „Salvaţi Roşia Montană”, precum şi instigarea spectatorilor să asiste la concert… cu spatele la scenă!

„Consider că asocierea festivalului Folk You de numele RMGC este deosebit de nocivă atât pentru artiştii prezenţi, cât şi pentru public. Să nu uităm de logo-ul festivalului Folk You, chitara protestatoare! În plus, acum, acest festival este denumit generic „Mişcarea de rezistenţă”. Rezistenţă la ce, atâta timp cât sponsor principal este cianurarul care intenţionează să distrugă patrimoniul cultural al Apusenilor, trei munţi din regiune şi tot mediul înconjurător?” a declarat Cosmin Bârzan, unul dintre iniţiatorii protestului. Acesta a precizat: „Colegii din ţară au creat un precedent, reuşind să îi convingă pe organizatorii Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) să rezilieze contractul de sponsorizare cu RMGC. Ulterior, compania s-a reorientat către Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu. Eu cred că artiştii invitaţi la Folk You nu ştiu pe banii cui cântă. Îi cunosc personal pe câţiva dintre cei ce vor fi pe scenă, şi sunt convins că dacă li s-ar fi spus cine este sponsor principal, ar fi refuzat invitaţia. Noi vrem să transmitem mesajul că banii lor nu sunt bineveniţi nicăieri în spaţiul cultural românesc! Prin urmare îi invităm pe toţi cei care ţin la ţara asta să protesteze alături de noi, pe tot parcursul recitalurilor folkiştilor”.