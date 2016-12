Fond pentru salvarea Institutului ”Cantacuzino”

Se fac noi demersuri pentru salvarea Institutului ”Cantacuzino”. Academicianul prof. Constantin Ionescu-Târgovişte, totodată preşedintele Asociaţiei Medicale Române, spune că va fi înfiinţat un fond pentru salvarea institutului, unitate medicală strategică de care România are mare nevoie. ”Am decis înfiinţarea unui fond pentru salvgardarea institutului. Am fost impresionat de reacţia studenţilor de la Medicină, care au acolo cursuri de Microbiologie. Institutul este un brand asociat cu Institutul „Pasteur“. Face vaccinuri de peste 100 de ani, şi nu numai vaccinuri”, a spus profesorul. Potrivit oficialului, criza a început când institutul a făcut vaccinuri antigripale şi cineva din Ministerul Sănătăţii a considerat că nu corespund, astfel că s-a dat dispoziţie să se importe. ”Loturile de vaccinuri româneşti au fost aruncate. Deci, pagubă de două ori. Cred că Institutul „Cantacuzino“ este un institut totalmente strategic. Studiile epidemiologice şi bolile apărute în ultimii ani - Ebola, viruşi de tot felul, H5N1, gripa aviară - arată că avem nevoie urgentă de un institut care trebuie să producă pentru noi şi care poate şi exporta. Nu să importăm noi, pentru că am distrus ceea ce aveam”, a adăugat academicianul Constantin Ionescu-Tîrgovişte. Întrebat ce se mai întâmplă cu cercetarea românescă, el a spus că aceasta nu a cunoscut niciodată un gol mai mare.

PROPUNERE Tot pentru salvarea institutului, ministrul Educației și Cercetării Științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu, a propus conducerii Universității de Medicină și Farmacie (UMF) ”Carol Davila” din București să analizeze posibilitatea de a prelua institutul. Propunerea demnitarului ţine cont de faptul general recunoscut că UMF „Carol Davila” „beneficiază de cei mai buni specialişti în domeniul de activitate al institutului, cadre didactice universitare cu recunoaştere internaţională, dar şi de persoane cu experienţă şi rezultate remarcabile în ceea ce priveşte managementul unităţilor şi instituţiilor din domeniul medical”.