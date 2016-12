Fondatorul eBay lansează un nou proiect de jurnalism social

First Look Media, grupul media online al fondatorului eBay, Pierre Omidyar, a lansat, luni, un nou proiect de jurnalism social, care va utiliza o paletă de reţele de socializare din care va extrage o serie de informaţii. Noul proiect, intitulat Reported.ly, este condus de Andy Carvin, care a lucrat în trecut la postul public naţional de radio, NPR, la Washington şi care s-a remarcat în 2011, publicând pe Twitter, în timp real, o serie de alerte despre Primăvara Arabă.

O echipă de jurnalişti profesionişti va avea sarcina de a monitoriza mai multe reţele de socializare, precum Twitter, Facebook şi Reddit, pentru a depista noi ştiri mondiale importante şi, apoi, de a le difuza pe aceleaşi platforme. ”Vrem să vă aducem ştirile lumii în direct, prin intermediul mediilor sociale”, a declarat Andy Carvin, luni, pe un blog, evocând, cu această ocazie, lansarea unui nou proiect de jurnalism social. ”Suntem jurnalişti şi oameni care prezintă ştiri - nu suntem un fel de guru, de staruri rock sau de experţi autoproclamaţi. Nu deţinem toate răspunsurile şi nu pretindem că le-am cunoaşte. Preferăm să ascultăm mai degrabă decât să dăm lecţii altora”, a adăugat acesta. A insistat, de asemenea, asupra independenţei editoriale a site-ului Reported.ly: „Nu primim ordine de la nimeni. Doar echipa noastră va stabili ceea ce vom difuza şi ceea ce nu vom difuza. Bancherii, sponsorii, conducătorii administrativi şi celelalte instituţii influente nu vor avea niciun cuvânt de spus în legătură cu deciziile noastre editoriale”. Andy Carvin îndeamnă publicul să ofere idei pentru articole, promiţând că le va asculta şi că le va lua în serios.

Grupul First Look Media a fost înfiinţat anul trecut, de Pierre Omidyar, care s-a angajat să furnizeze o finanţare de aproximativ 250 de milioane de dolari. Tânăra companie a făcut să se vorbească recent despre ea în presa internaţională, însă mai puţin despre inovaţiile şi articolele sale, ci despre scandalurile în care a fost implicat unul dintre proiectele sale, revista online The Racket. Un alt proiect al grupului First Look Media este site-ul de informaţii The Intercept, coordonat de jurnalistul de investigaţie Glenn Greenwald, care a câştigat premiul Pulitzer după ce a publicat dezvăluirile făcute de Edward Snowden despre vastul sistem de spionaj al Agenţiei americane de Securitate Națională (NSA). First Look Media este o entitate non-profit, dar Pierre Omidyar intenţionează să creeze o altă companie, cu scop lucrativ, pentru a dezvolta noi tehnologii pentru mass-media.