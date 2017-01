Fondatorul Facebook mănâncă doar animalele pe care le omoară el însuşi

Fondatorul Facebook şi-a propus să mănânce numai carnea animalelor pe care le omoară cu propriile lui mâini. Mark Zuckerberg acceptă câte o provocare anuală ca un exerciţiu de progres personal. Anul trecut a învăţat limba chineză. Prima lui masă ucisă de el însuşi a fost un homar, iar de atunci a mai luat viaţa cel puţin a unui pui de găină, a unui porc şi a unei capre. Iată de ce a acceptat fondatorul reţelei de socializare online provocarea de a se implica atât de mult în propria sa alimentaţie: ”Anul acesta, provocarea mea personală are legătură cu ideea de a fi recunoscător pentru mâncarea pe care trebuie să o consum. Cred că mulţi oameni uită că o fiinţă trebuie să moară pentru ca ei să mănânce carne, aşa că obiectivul meu se învârte în jurul ideei de a nu îmi permite să uit acest aspect şi de a fi recunoscător pentru ceea ce am. Anul acesta, de fapt, am devenit vegetarian, din moment ce singura carne pe care o mănânc este cea care provine de la animale pe care le-am omorât eu însumi. Până acum, este o experienţă bună. Consum mâncare mult mai sănătoasă şi am învaţă lucruri despre cultivarea pământului şi creşterea animalelor cu efecte minime asupra mediului înconjurător”, a scris acesta. ”Am început să mă gândesc la această provocare anul trecut, în timp ce mâncam o friptură de porc acasă. Câţiva oameni mi-au spus că, deşi le place mult carnea de porc, respingeau clar ideea că acel animal a fost cândva viu. Asta mi s-a părut iresponsabil din partea lor. Nu am o problemă cu alegerile făcute de oameni când vine vorba de ce bagă în gură, dar cred că ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru asta şi să fie recunoscători pentru ceea ce mănâncă, în loc să încerce să ignore provenienţa alimentelor“.

Mark Zuckerberg trimite prada unui măcelar din Santa Cruz, apoi o ia acasă şi o găteşte. Potrivit revistei ”Fortune”, Mark Zuckerberg nu lasă nimic în urmă, mâncând şi părţile pe care majoritatea dintre noi nici măcar nu le-ar mirosi. ”Recent a mâncat un pui de găină, cu tot cu inimă şi ficat, iar pulpele de pui le-a luat pentru acasă“, a povestit măcelarul. Chiar dacă veganii ar putea-o numi o formă mai indulgentă de cruzime faţă de animale, Mark Zuckerberg crede că unul dintre efectele provocării sale este că acum consumă mâncare mult mai sănătoasă, iar atunci când mănâncă în oraş, merge numai la restaurante care au în meniu preparate vegetariene.