Fondatorul Ikea a plâns

Fondatorul Ikea, Ingvar Kamprad, s-a declarat, vineri, ”disperat”, din cauza unui scandal de corupţie care a făcut compania suedeză să demită doi responsabili ai lanţului din Rusia. ”M-am aşezat în fotoliu şi am plâns. Am plâns ca un copil, atât eram de îndurerat”, a povestit omul de afaceri de 83 de ani pentru ”Expressen”. ”Sunt disperat din cauza a ceea ce s-a întâmplat, sunt profund dezolat”, a adăugat suedezul, reputat pentru viziunea economică, dar şi pentru ataşamentul său faţă de compania pe care a înfiinţat-o când era adolescent. Ikea a anunţat demiterea celor două principali responsabili din Rusia, Per Kaufmann şi Stefan Gross, pentru că aceştia şi-au dat acordul pentru darea de mită în legătură cu furnizarea de electricitate pentru centrele comerciale Mega deţinute de Ikea în Sankt Petersburg. Compania a deschis o anchetă internă, dar a refuzat să dea detalii. ”Cred că majoritatea ruşilor ne înţeleg situaţia”, a spus omul de afaceri suedez. Cele 12 magazine Ikea din Rusia au în total 6.000 de angajaţi.