„Fondul clasei gestionat de şcoală este ilegal!”

Nicio noutate, desigur, în declaraţia ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, privind fondul clasei. Acesta nu face decât să repete ce a spus şi anul trecut: fondul clasei poate exista doar ca iniţiativă a părinţilor şi este ilegal dacă este gestionat de şcoală, prin învăţătoare, profesori sau director. “Fondul clasei gestionat de către educatoare, profesor sau şcoală, director este ilegal. Un profesor nu are dreptul legal să solicite bani. Sau, dacă părintele solicită să dea bani şcolii, nu o face prin intermediul profesorului sau al directorului. Acolo unde se întâmplă acest lucru este ilegal şi încurajez părinţii sau oricine află acest lucru să sesizeze inspectoratul sau Ministerul Educaţiei. Şi vom aplica legea fără niciun fel de reţinere”, a spus Pricopie. Fondul clasei cerut şi gestionat de reprezentanţi ai şcolii poate avea chiar şi încadrare penală, a mai spus acesta. Ultimele scandaluri din educaţie au arătat însă că abaterile nu atrag după sine şi eliminarea din sistem. Întrebat de ce nu sunt suspendaţi de la catedră profesorii cercetaţi sau chiar condamnaţi, Remus Pricopie a invocat Codul Muncii, potrivit căruia ar fi necesari „mai mulţi paşi“. Ministrul a anunţat însă că instituţia pe care o conduce va solicita modificări la Codul Muncii, a căror adoptare ţine însă de Parlament. Aşteptăm ca 2014 să ne aducă o veste bună şi în această problemă: profesorii corupţi şi şpăgari să poată fi daţi afară din învăţământ şi nu ascunşi prin hăţişul legislativ până la următorul scandal.

Această declaraţie a fost făcută în contextul scandalului recent de la Şcoala nr. 10 din Bucureşti, unde o învăţătoare a cerut pe faţă cadouri părinţilor, bătându-şi joc de aceştia deoarece strânseseră prea puţini bani. Poliţiştii Secţiei 6 din Capitală cercetează acum cazul Danei Blându, cadrul didactic incriminat, şi vor lua în calcul, la instrumentarea dosarului, inclusiv rezultatele anchetei interne derulate la şcoală, au declarat surse din Poliţie. La rândul său, inspectorul şcolar general al Capitalei, Constantin Trăistaru, a anunţat că o decizie în cazul învăţătoarei va fi luată după hotărârea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, acesta urmând să se întrunească astăzi.

SCANDAL ŞI LA IAŞI S-ar părea că scandalul de la Bucureşti a avut ecou şi la Iaşi. Conducerea Colegiului „Mihail Sadoveanu“ din Paşcani a declanşat o anchetă internă în cazul unui profesor acuzat că le cere bani elevilor pentru motivarea absenţelor şi pentru achiziţionarea de mobilier, dar şi că le vorbeşte urât copiilor. Profesorul de educaţie fizică şi sport Petrică Angheluş, diriginte la clasa a IX-a, este acuzat de tatăl uneia dintre eleve că le solicită bani copiilor pentru a le motiva absenţele, suma cerută fiind de 50 de lei pentru o zi de absenţe. Povestea completă a cazului poate fi citită în ediţia online a cotidianului nostru.

Vasile Luca, tatăl elevei respective, susţine că fiica sa are unele probleme de sănătate, dar că mai multe absenţe ale elevei nu au fost motivate, chiar dacă a fost prezentată o adeverinţă medicală de la medicul de familie. "Când fetiţa mea a lipsit prima dată, mi-a propus să sponsorizez echipa de volei a şcolii. I-am trimis atunci 50 de lei profesorului Angheluş. Ulterior, într-o altă zi în care m-am dus cu fata la doctor, n-am mai dat bani profesorului. El a avut o discuţie cu fetiţa, a ţipat la ea şi i-a spus ca, dacă are probleme medicale, să stea în spital", a declarat Vasile Luca.

De asemenea, profesorul este acuzat că a ţipat la elevi, făcându-i "proşti şi oligofreni", pentru că aceştia au strâns bani pentru achiziţionarea unei catedre, iar suma a fost dată altei profesoare. La rândul său, profesorul Petrică Angheluş a declarat presei că a cerut bani pentru echipa de volei a colegiului doar o singură dată şi că, într-adevăr, a ţipat la elevi, întrucât s-a enervat pe aceştia. "Eu sunt diriginte şi am aflat mai târziu că au strâns nişte bani pentru catedră şi au dat suma unei alte profesoare. Acest fapt m-a scos din sărite şi, într-adevăr, am discutat cu ei pe un ton agresiv", a afirmat profesorul Petrică Angheluş. Tatăl elevei a cerut conducerii şcolii mutarea fiicei sale la o altă clasă. Directorul Colegiului "Mihail Sadoveanu" din Paşcani, Carmen Dimitriu, a declarat, ieri, presei că a fost declanşată o anchetă internă în acest caz şi că eventualele sancţiuni împotriva profesorului Petru Angheluş vor fi luate după finalizarea cercetărilor. "A fost declanşată o anchetă, fiind formată o comisie. Comportamentul şi limbajul profesorului, dar şi modul în care a gestionat achiziţionarea de mobilier din contribuţia părinţilor vor fi analizate. Nu vom tolera astfel de abateri, dar măsurile necesare le vom lua după ce vom avea concluziile anchetei", a afirmat directorul colegiului din Paşcani, Carmen Dumitriu. Ea a mai spus că ia în calcul transferul elevei la o altă clasă, dar că acest lucru va fi stabilit în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

REVENIRE LA SCANDALUL DE LA ŞCOALA 10 Aşa cum arătam mai sus, o anchetă a fost declanşată în cazul învăţătoarei Dana Blându, de la Şcoala nr. 10 din Bucureşti, aceasta fiind acuzată că cerea cadouri de la părinţii elevilor. Dana Blându nu este suspendată pe perioada anchetei. Potrivit regulamentelor unităţilor de învăţământ, orice profesor este anchetat de o comisie internă, formată de colegi de şcoală ai profesorilor verificaţi. Cazul învăţătoarei de la Şcoala nr. 10 readuce în discuţie o practică veche în sistemul de educaţie privind fondul clasei, fondul şcolii ori bani pentru atenţiile pentru profesori. Reamintim că o mamă din comitetul de părinţi a înregistrat convorbirea cu învăţătoarea recalcitrantă. Conform discuţiei surprinse în înregistrarea video, învăţătoarea le reproşează părinţilor că nu au strâns suficienţi bani de cadouri: "Astea-s cadourile voastre? Am sunat. Mai vine ceva, nu mai vine. Atât vă reprezintă? Nu sunteţi cartofi, nu sunteţi oi să vă învăţ!". "Eu v-am întrebat: v-aţi organizat? Este în politica românească, balcanică, de sărbători să se ofere. Mi s-a spus că aveţi un buget de 50 de lei la patru oameni. Şi am întrebat: cui daţi aceste cadouri? Mi s-a spus: trei profesori şi un director. Şi cealaltă directoare are bube? Şi copiii nu salută doctorul, femeile de serviciu?", le reproşează învăţătoarea părinţilor. Când un părinte spune că deja a dat 200 de lei în 26 noiembrie şi susţine că nu este normal să dea 1.000 de lei că vine Moşul, învăţătoarea îi răspunde: "Bun, foarte bine, asta vă reprezintă!". Învăţătoarea spune apoi că de 50 de lei pot fi cumpărate sticle cu băutură pentru paznici: "Cincizeci de lei de la Moş duceţi spre cele şapte sticle de băutură pentru bodyguarzi. Şapte ori şapte sunt 49. Ce am cerut, fratele meu, ce am cerut? Foarte bine, şapte lei pentru bodyguard nu e nicio problemă. Un cadou pentru bodyguard este perfect la 10 lei. Dar ca să îi dai secretarei şcolii, bibliotecarei şi informaticii ...". Întrebată de un părinte de ce trebuie să dea bani pentru bibliotecară şi pentru informatică, învăţătoarea îi răspunde: "Pentru că este în comunitate, doamnă".