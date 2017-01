Fondul clasei sau al şcolii = fraudă şi evaziune fiscală

Este inadmisibil să se ceară fondul clasei sau fondul şcolii şi să se impună anumite materiale auxiliare! Asta afirmă ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, la debutul anului şcolar, înainte de a începe şedinţele cu părinţii, în care se stabilesc, de obicei, micile biruri către şcoală. Ministrul a declarat că în învăţământ nu există doar frauda de la examen şi că fraudă şi evaziune fiscală sunt şi atunci când cadrele didactice impun anumite materiale auxiliare. „Legea este aceeaşi pentru toţi. Cine nu înţelege să respecte legea… Nu vorbim doar de frauda de la examen. Este aceeaşi fraudă în momentul în care încerci să impui anumite auxiliare. Când cadrul didactic încearcă să impună anumite auxiliare este tot fraudă. Ca să nu mai vorbim de faptul că este şi evaziune fiscală", a spus Remus Pricopie. În ceea ce priveşte „fondul clasei" sau „fondul şcolii" pe care părinţii îl plătesc în multe unităţi de învăţământ, ministrul Educaţiei a spus că o astfel de cotizaţie trebuie să fie opţiunea părinţilor, şi nu o obligaţie. „Este inadmisibil atunci când se solicită bani la şcoală, aşa-zisul fond al clasei, dar de fapt nu sunt bani fiscalizaţi, nu există chitanţă, nu există transparenţă, iar fondul clasei trebuie să fie un instrument care ţine de opţiunea fiecărui părinte. Eu am doi copii, ambii în şcolile din România, de stat. Ca părinte, pot să iau decizia să contribui cu ceva, dar sub nicio formă nu mă poate obliga", a spus Pricopie. În acest context şi, am adăuga noi, fără prea multă subtilitate, Pricopie a adăugat că, deşi nu a făcut publice toate schimbările de personal din Ministerul Educaţiei, inspectorate şcolare sau şcoli, au fost situaţii în care a făcut astfel de schimbări pe motiv că oamenii nu şi-au făcut datoria. El a dat ca exemplu faptul că a schimbat-o din funcţie pe directoarea unei şcoli „din nordul ţării", după ce comitetul de părinţi i-a scris ministrului pe Facebook, iar aspectele sesizate de părinţi s-au confirmat.

Aşadar, părinţi, haideţi să urmărim împreună dacă mesajul ministrului Educaţiei are vreo urmare benefică în „strategia financiară 2013 - 2014” a şcolilor din judeţul Constanţa. Şi, dacă nu, puteţi sesiza orice neregulă la adresa office@telegrafonline.ro sau la tel. 0241/488.340, 0372.799.919.