Fondul de garantare a pensiilor private ar putea deveni funcţional în 2009

Fondul de garantare a pensiilor private ar putea deveni funcţional pînă la finele acestui an, după ce actul normativ care reglementează înfiinţarea acestuia va fi adoptat, a declarat, ieri, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Mircea Oancea. \"Proiectul de act normativ a fost elaborat şi dat publicităţii şi sperăm să intre în dezbatere parlamentară în sesiunea din toamnă\", a mai spus Oancea. Potrivit proiectului de act normativ, fondul va compensa pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atît în perioada de acumulare a contribuţiilor, cît şi după deschiderea dreptului la pensie, provenind din incapacitatea administratorilor, respectiv a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi va asigura plata drepturilor participanţilor sau beneficiarilor fondurilor de pensii administrate privat. Plata compensaţiilor va fi efectuată numai în condiţiile în care administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii nu au capacitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, în cuantumul stabilit de CSSPP. Fondul de garantare va fi constituit din contribuţiilor companiilor autorizate pe piaţa pensiilor private, care vor achita, în primul an de funcţionare a acestuia, o contribuţie reprezentînd 0,3% din activele nete gestionate, urmînd ca, în al doilea an, procentajul să urce la 0,35%. Creşterea numărului de şomeri nu va afecta semnificativ suma virată lunar fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II), care se situează în jurul nivelului de 110 milioane de lei, consideră Mircea Oancea. \"În ciuda previziunilor mai puţin optimiste de pe piaţa muncii, sînt convins că suma virată lunar fondurilor de pensii private obligatorii nu se va situa sub 100 milioane de lei\", a afirmat Oancea. Nivelul contribuţiei virate către sistemul privat de pensii obligatorii (Pilonul II) va creşte cu 0,5 puncte procentuale, la 2,5% în 2010, faţă de 3% cît era prevăzut prin lege, a mai afirmat Oancea.