Fondul de salarii din bani publici, “aproape îngheţat”

Delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) a avut, ieri, întîlniri cu liderii partidelor politice parlamentare şi cu sindicatele. Membrii delegaţiei FMI s-au întîlnit şi cu premierul Emil Boc şi cu ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, la Guvern. Surse participante la negocierile de la Palatul Victoria au declarat că delegaţia FMI a convenit cu Guvernul “aproape îngheţarea” fondului public de salarii, autorităţile române avînd posibilitatea unor indexări punctuale, cu ajustări în compensare, pentru a nu depăşi limitele generale stabilite: “S-a convenit, la ultimele negocieri, plafonarea la nivelul actual a întregului fond de salarii, adică toate salariile plătite de la buget, inclusiv autorităţi locale, instituţii publice, companii de stat şi regii. Fondul de salarii va fi aproape îngheţat în acest an. Se vor putea face indexări doar acolo unde sînt priorităţi, dar cu tăierea altor cheltuieli salariale, în sume egale. Condiţia FMI a fost la nivel general, lăsîndu-se libertatea autorităţilor de a stabili ajustările în interior”. O altă condiţie acceptată este finalizarea în acest an a legii salarizării unice, care să includă cît mai multe din actualele sporuri în salariul de bază, fiind acceptate doar acele stimulente care recompensează munca şi performanţa angajatului. “Ambele părţi au căzut de acord că actualele cîştiguri salariale nu pot fi reduse, dar că salariile de bază trebuie să includă cît mai multe venituri. Această reformă a salarizării va duce şi la restructurarea administraţiei publice”, au mai afirmat sursele citate. De asemenea, s-a convenit un deficit bugetar de 4,6% din PIB în 2009, faţă de nivelul de 2% aprobat prin lege, sub condiţiile îngheţării fondului salarial şi alocării eventualelor venituri suplimentare exclusiv pentru investiţii. Potrivit surselor citate, o altă condiţie o reprezintă elaborarea legii responsabilităţii fiscale, care să cuprindă şi obligaţia construcţiei bugetare multianuale începînd cu 2010: “Scrisoarea de intenţie cuprinde politicile generale care să demonstreze capacitatea Guvernului de a reintra sub 3% din PIB în următorii trei ani, pentru că, în această situaţie de criză, Fondul nu vede o echilibrare a bugetului mai devreme de acest termen”. Principalele prevederi ale scrisorii de intenţie privesc reformele structurale, politica fiscală, legislaţia muncii, respectiv salarii şi pensii, şi politica referitoare la companiile de stat.