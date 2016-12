Fondul pentru mediu are peste 680 de milioane de lei din încasări

Încasările la Fondul pentru mediu, constituite exclusiv din plăţile efectuate de către poluatori, au ajuns la 683.560.672 de lei în primele opt luni ale anului, a informat, ieri, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit AFM, sunt în evidenţă un număr de 156.805 de contribuabili pentru care se primesc declaraţiile lunare, trimestriale sau anuale după caz, se efectuează controale fiscale, se soluţionează contestaţii şi se realizează procedura de urmărire şi executare silită. \"În perioada ianuarie - august 2010, sunt înregistraţi la Fondul pentru mediu 12.717 contribuabili care au plătit şi au depus declaraţii, iar încasările totale pentru aceeaşi perioadă sunt în valoare de 683.560.672 lei\", precizează AFM. Pentru anul 2010, instituţia are prevăzut un buget de 3.797.819.000 de lei - credite de angajament, în limita cărora se pot angaja cheltuieli prin deschiderea de sesiuni pe categorii de programe, din care 1.889.884.000 de lei reprezintă fonduri asigurate pentru plată numai în acest an. \"Având în vedere fenomenele meteorologice deosebite din acest an, prin rectificarea bugetului a fost repartizată din Fondul pentru mediu, suma de 617 milioane lei pentru lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, în principal în judeţele: Suceava, Bacău, Iaşi, Galaţi, Neamţ, Harghita, Covasna, Vrancea, Tulcea, Maramureş\", mai precizează sursa citată.