Fondul Proprietatea revine pe profit

Fondul Proprietatea (FP), o companie cu o capitalizare bursieră de 8,34 miliarde lei, a raportat la finalul lui iunie un profit de 540,74 milioane lei. În mai, FP marcase o pierdere de 95 milioane lei. Activele nete ale fondului au urcat de la 11,4 miliarde lei în mai până la 11,8 miliarde lei în iunie. Îmbunătăţirea în cifrele companiei a venit pe fondul redresării Hidroelectrica, ce are are o pondere de 27,68% din „vistieria“ societăţii, a doua ca mărime după OMV Petrom (21,87%). Acţiunile Fondului Proprietatea (FP) se tranzacţionau la preţul de 0,77 lei per unitate, la finele săptămânii. În acest an, titlurile FP au înregistrat o depreciere cu 6,05%. The Bank of New York Mellon deţine 34,48% din FP, urmată de diverşi acţionari instituţionali străini (24,72%) şi de persoane fizice române (20,42%).