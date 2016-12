Fondul şcolii DA, reabilitări BA

Satul Dorobanţu, ce aparţine de comuna Nicolae Bălcescu, a fost, ieri, în atenţia autorităţilor, nu pentru că acolo s-ar fi întâmplat vreo tragedie, ci pentru simplul fapt că mai mulţi părinţi care au copii la grădiniţa din sat au dorit să facă o serie de îmbunătăţiri la grupurile sanitare ale unităţii de învăţământ. Grădiniţa, reabilitată de curând, arată cât se poate de bine, numai că mirosul care vine de la grupurile sanitare îi face pe copii să îşi dorească să stea mai mult pe acasă. Pentru a rezolva această problemă, părinţii au decis să monteze două veceuri în grupurile sanitare şi să facă o gură de aerisire la fosa septică. O atitudine cât se poate de normală a unor părinţi care doresc condiţii cât mai bune pentru copiii lor. Până la urmă, este normal ca părinţii cărora an de an le este solicitat fondul clasei sau fondul şcolii să dorească nişte condiţii decente pentru copiii lor, mai ales că lucrările erau făcute fără ca unitatea de învăţământ să suporte vreun cost. Nu de aceeaşi părere au fost primarul comunei Nicolae Bălcescu, pedelistul Viorel Bălan, şi nici inspectorul şcolar general, de aceeaşi culoare politică, Elena Buhaev. Nemulţumit de atitudinea părinţilor sau, mai bine zis, de faptul că nu el este autorul moral al acestei schimbări, primarul a trimis Poliţia din localitate să-i alunge pe părinţi din unitatea de învăţământ. Cum a aflat primarul de intenţia părinţilor este o enigmă. Am încercat să luăm legătura cu el, însă edilul nu a fost de găsit. De cealaltă parte, Elena Buhaev a sunat-o pe educatoarea Rădiţa Mocanu, care se afla în incinta grădiniţei alături de părinţi, şi a ameninţat-o cu demiterea. „La toalete persistă un miros greu, fiind probabil o greşeală din construcţie. Problema era cunoscută la Primărie, fiind sesizată de părinţi. Primarul şi viceprimarul au constatat deficienţele înainte de Sărbători, au încercat să rezolve câte ceva, însă nu au reuşit să elimine problema mirosului. La solicitarea părinţilor, consilierul local Petrică Rusu a dorit să monteze două wc-uri, motiv pentru care am permis intrarea părinţilor şi a consilierului în grădiniţă, pentru a lua măsurile şi pentru a pregăti lucrările. În timpul măsurătorilor m-a sunat inspectorul general şcolar, care mi-a solicitat avizul primăriei pentru aceste activităţi, după care mi-a spus că dacă vine oricine să repare ceva, va veni şi ea să mă dea afară. A venit şi un poliţist care mi-a spus că a fost trimis de şeful de post şi de primar pentru a scoate afară din incintă persoanele străine, care erau, de fapt, părinţii copiilor de la grădiniţă”, a declarat Rădiţa Mocanu. Aşa cum era de aşteptat, inspectorul general Elena Buhaev a negat faptul că ar fi ameninţat-o cu demiterea pe educatoare. „Directoarea a lăsat grădiniţa nesupravegheată. Mai mult decât atât, pentru acele lucrări trebuia să existe un aviz atât de la primărie, cât şi de la noi, ca Inspectorat, pentru a fi totul legal. Eu ştiu că problemele de acolo se rezolvaseră, pentru că se făcuseră modificările necesare. Eu nu am cerut decât o notă de fundamentare avizată de primărie şi de Inspectorat pentru acele modificări. În ceea ce priveşte ameninţările cu demiterea despre care a spus educatoarea, acestea nu sunt adevărate”, a precizat Elena Buhaev. Până una alta, preşcolarii de la grădiniţa din Dorobanţu vor fi nevoiţi în continuare să suporte mirosurile pestilenţiale provenite de la grupurile sanitare.