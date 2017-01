Fondul şcolii îi înnebuneşte pe părinţi!

Cele două articole pe tema controversatului fond al şcolii, apărute în ediţiile de luni (9 decembrie) şi marţi (10 decembrie) ale cotidianului „Telegraf”, au stârnit sute de comentarii din partea cititorilor, dar şi mii de accesări. Cele mai multe mesaje au fost postate de părinţii revoltaţi care se simt obligaţi să plătească sume colosale pentru că, în caz contrar, sunt stigmatizaţi de profesori şi directori, iar copiii lor sunt marginalizaţi. Ei atrag atenţia că problema în unităţile de învăţământ este generală, nu doar la Liceul Teoretic „Traian”. O concluzie a comentariilor este că „obiceiul” fondului şcolii s-a răspândit şi în grădiniţe, chiar de la grupa mică, şi este mai „agresiv” decât în celelalte unităţi de învăţământ. Sumele cerute sunt mai mari decât în şcoli şi ar ajunge la câteva sute de lei. Unul dintre cititori spune că, fără aceste contribuţii, „învăţământul nu s-ar desfăşura civilizat”, în condiţiile în care „statul român spune că nu are fonduri” - o remarcă de care afirmă că s-a săturat - şi admite că România este ruşinea Europei. În plus, mulţi dintre cititori sunt de părere că banii strânşi prin asociaţiile de părinţi intră în buzunarele conducerilor unităţilor şcolare şi roagă autorităţile competente să facă verificări. „Toţi directorii sunt implicaţi în aşa ceva. Este un venit nedeclarat care intră în buzunarul lor”, spune un părinte. Un alt cititor pune altfel problema. Spune că singurii vinovaţi sunt părinţii, pentru că ei sunt cei care scot banii din portofel. „Dacă ei ar spune „nu” fondului şcolii, ce s-ar întâmpla? Copiii vor fi daţi afară din şcoală?”, întreabă părintele. El a relatat şi situaţia în care s-a aflat când a avut copilul în şcoală. „Eu am dat bani doar pe cretă şi ce mai consuma copilul la clasă. Pentru şcoală nu am dat niciun leu. Se cer foarte mulţi bani. Am o fată şi, dacă ea vrea să înveţe, învaţă, dacă nu... pot eu să pompez bani la greu că tot nu ar învăţa”, a scris un alt părinte. Însă sunt şi comentarii care admit că părinţii sunt parte dintr-un sistem moştenit de mulţi ani.

UNII CITITORI PÂRĂSC UNITĂŢILE ŞCOLARE CARE SOLICITĂ SUME COLOSALE LA FONDUL ŞCOLII: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 „N. TONITZA”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 „GHEORGHE ŢIŢEICA”, GRĂDINIŢA NR. 51 SAU LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”. LA ELE SE ADAUGĂ LICEUL „TRAIAN” ŞI COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE „REGINA MARIA”

„BANI PENTRU PERDELE, PARCHET, SCAUNE, MESE” Şi despre ceea ce se întâmplă în Liceul Teoretic „Traian” au curs comentariile. De exemplu, un părinte, care a vrut să rămână anonim, a povestit că, la o şedinţă cu părinţii la clasa a VI-a, despre învăţământ s-a vorbit „doar o frază şi restul de timp a fost alocat discuţiilor despre perdele, parchet, scaune, mese etc. Diriginta, profesor de religie, insistă ca elevii să sărbătorească zilele de naştere împreună, la restaurant. Aşa dirigintă la aşa liceu, cu aşa director”. El a completat că „rezultatele şcolare bune ale elevilor se datorează doar părinţilor, care sunt forţaţi să-şi mediteze copiii pentru a suplini slaba pregătire şi dezinteresul profesorilor”. Un alt părinte a povestit că şi „fata sa a terminat, anul trecut, Liceul „Traian“ şi era terorizată de taxa numită pompos fondul şcolii! Zilnic era hărţuită de diriginta clasei că nu aducea fondul clasei!”. Un alt părinte a povestit că nici el nu a vrut, iniţial, să dea bani la fondul şcolii, dar până la urmă nu a avut încotro. „Într-o zi au venit casierele la clasă şi mi-au tras copilul la răspundere că nu pot să predea banii dacă nu îi achităm mai repede. Mi-a venit copilul acasă supărat că s-a făcut de ruşine în faţa clasei că nu a dat banii. Până la urmă i-am dat de gura copilului, că nu mai suporta să fie întrebat în fiecare zi când îi aduce”, scrie părintele.

„OBICEIURI NAZISTE” Un alt cititor pune altfel problema fondului şcolii. El atrage atenţia asupra „obiceiurilor naziste de terorizare” practicate de profesori asupra celor care nu pot, sau nu vor, să achite acest fond. „În privinţa asta, fiecare părinte ar trebui să dea în judecată profesorii pentru traume psihice cauzate copiilor. Probabil, un avocat bun ar găsi destule texte de lege care să incrimineze aceste practici odioase. Decât să dau 100 de lei unor asemenea specimene comuniste care folosesc teroarea, prefer să mă asociez cu alţi 15-20 de părinţi pentru a plăti un avocat bun să se ocupe de problemă. Pentru că nimeni nu are dreptul să te supună la violenţă psihică ori să-ţi impună o anumită plată nedatorată. Iar dacă nu-s bani de avocat, în mod cert cad sub incidenţa vreunei legi penale”, a scris un alt părinte.

SOLUŢIA Un alt comentariu la articolele noastre a fost scris de Anca. Prin propriul exemplu, ea oferă şi soluţia la „problema” fondului şcolii. „Şi mie mi s-a cerut fondul şcolii, însă am făcut sesizare la Parchet, iar directoarea nu mai este. Se numeşte delapidare. E simplu”, susţine Anca.