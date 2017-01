Fonduri de 9 milioane de dolari pentru ONG-uri

200 de Organizații Non-Guvernamentale (ONG) din România pot beneficia, în acest an, de fonduri în valoare de 9 milioane de dolari pentru promovarea în Google, prin intermediul programului Web - ONG, a anunțat, într-un comunicat de presă, Asociația Europa Digitală, inițiatorul programului național și prima organizație partener certificat Google din plan local. Web - ONG are ca scop să ofere ONG-urilor din România posibilitatea de a dezvolta capacitățile de promovare, prin construirea gratuită a paginilor web, și de aplicare la diverse granturi internaționale, printre care și Google Ad Grants for nonprofits, care oferă acestora un buget lunar de 10.000 de dolari, pe care îl pot folosi pentru publicitatea online în motorul de căutare Google. În cursul anului 2015, peste 200 de ONG-uri din România au aplicat în cadrul programului, iar dintre acestea, 30 de proiecte internaționale dedicate ONG-urilor au fost deja câștigate, iar 170 sunt în proces de înrolare. Organizațiile înscrise în programul Web - ONG au beneficiat, anul trecut, de peste un milion de accesări ale paginilor de internet și de mai mult de 16 milioane de afișări în motoarele de căutare ale proiectelor sociale derulate de acestea. Asociația Europa Digitală menționează că pentru anul 2016 a alocat alte 200 de locuri pentru programul Web - ONG, care cumulează un fond de 9 milioane de dolari în Granturi Google, pentru promovarea organizațiilor în mediul online. ONG-urile din România vor beneficia, lunar, de 10.000 de dolari prin intermediul proiectului internațional Google AdGrants for nonprofit, în vederea promovării în mediul online. Programul dedicat organizațiilor non-profit a fost lansat în România în contextul în care un studiu dat publicității de iVox.ro arată că doar jumătate dintre ONG-urile românești se promovau online în 2015, iar 81,58% dintre acestea nu au aplicat niciodată pentru o finanțare națională sau internațională destinată organizațiilor non-profit, majoritatea motivând prin lipsa de resurse și de cunoaștere.