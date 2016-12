Fonduri de la FRF pentru Academia Hagi

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a devenit în doar trei ani cel mai puternic centru de copii şi juniori din România. O demonstrează rezultatele obţinute la Campionatele Naţionale, la puternicele turnee internaţionale găzduite sau altele de peste hotare la care juniorii participă cu regularitate. Toate acestea au putut fi posibile datorită implicării serioase în proiectul demarat în 2009, unul de la care “Regele“ Hagi nu s-a abătut niciun moment. “Copiii sunt viitorul“, este deviza lui Gheorghe Hagi. “Regele“ investeşte acolo unde din păcate cluburi cu mult mai multă tradiţie în România aproape că nu o mai fac deloc. Centrele de copii şi juniori sunt pe cale de dispariţie, ajungându-se în tragica situaţie de a fi menţinute aproape formal, doar pentru că regulamentul o impune, în caz contrar echipele de seniori neavând dreptul de a lua startul în campionat. Interesul Academiei pentru revigorarea fotbalului românesc nu poate trece neobservat, iar preşedintele FRF, Mircea Sandu, a decis, în urma documentaţiei depuse de conducerea Academiei, să repartizeze suma de 200.000 euro, bani proveniţi din fonduri FIFA. „Noi am depus documentaţia încă din luna martie a anului trecut. Nu este vina noastră că alţii nu au ştiut, că nu s-au documentat asupra unor informaţii care apar pe site-ul federaţiei române. Sunt multe proiecte din cadrul FIFA prin care pot fi accesaţi bani. Am arătat cât am investit în Academie şi am cerut cât poate să ofere FIFA şi UEFA pentru bazele sportive de anvergură. Noi suntem în acest moment o bază sportivă de mare anvergură, nu moştenită, ci construită într-un timp scurt prin investiţii foarte mari. Momentan nu am primit nimic din partea federaţiei, însă atunci când vom primi cei 200 mii de euro, îi vom adăuga investiţiei de peste 10 milioane de euro de până acum pentru a ne îmbunătăţi baza sportivă. Banii pot fi folosiţi doar în scopuri sportive, în infrastructură, nu pentru plata salariilor sau alte destinaţii. Nu este adevărat că în schimbul acestor bani loturile naţionale se vor pregăti la Academie. Baza noastră va primi oricând loturile naţionale. Oferim condiţii foarte bune, multe terenuri de antrenament la cele mai bune condiţii. În plus, nu trebuie uitat că Academia Hagi este principalul furnizor de jucători către loturile reprezentative de juniori“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.