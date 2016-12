Fonduri europene pentru anveloparea blocurilor

PROGRAM ANVELOPARE Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a finalizat negocierile cu Comisia Europeană pentru finanţarea, în cadrul actualului exerciţiu bugetar, prin Programul Operaţional Regional, a activităţilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuit, prin anveloparea acestora, Memorandumul fiind deja aprobat în şedinţa de Guvern de miercuri. Potrivit proiectului propus de MDRT, din această toamnă, blocurile de locuinţe din municipiile-reşedinţă de judeţ vor putea beneficia de lucrări complexe de creştere a eficienţei energetice. Schema de finanţare se va aplica blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, în care locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie de maximum 500 de euro). Bugetul schemei de finanţare este de 304 de milioane de euro, din care 150 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 154 de milioane de euro rezultată din contribuţia naţională (co-finanţare de la bugetul de stat, contribuţia autorităţilor publice locale şi a asociaţiilor de proprietari).

GRILĂ Beneficiarii vor trebui să participe financiar la aceste lucrări printr-o cofinanţare de 40%. Restul fondurilor necesare (60%) pentru fiecare lucrare va fi asigurat din bani europeni nerambursabili din FEDR şi bugetul de stat. MDRT propune trei variante de finanţare pentru anveloparea blocurilor. Prima dintre ele ar fi ca autoritatea locală să contribuie cu 30% şi asociaţiile de proprietari cu 10%, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 150 de euro. A doua variantă prevede 20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 350 de euro. Cea de-a treia variantă spune că 10% va fi contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 500 de euro. Având în vedere faptul că programul se va închide în anul 2013, schema propusă are un caracter pilot pentru actuala perioadă de programare, experienţa acumulată putând fundamenta investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru perioada de programare 2014-2020.