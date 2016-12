Fonduri europene pentru salvarea de vieţi

PROIECT Şefii Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din cele şase judeţe aparţinând Regiunii Sud Est au fost prezenţi, ieri, la Constanţa, pentru prezentarea proiectului „Achiziţionare de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Est”, ce are o valoare de peste 50 de milioane de lei. Proiectul a fost depus la mijlocul lunii aprilie 2010. După perioada de evaluare, pe 13 decembrie 2010 a fost semnat contractul de finanţare. În primele luni ale anului 2011, în cadrul proiectului au fost achiziţionate serviciile de audit, publicitate, pentru ca, în urmă cu o lună, să fie demarată procedura de licitaţie privind achiziţia echipamentelor. „Eu cred că este un pas important pentru Regiunea Sud Est şi pentru cele şase judeţe componente. Foarte mulţi m-au întrebat de ce au durat atât aceste proiecte. Consider că nu este aşa, pentru că în alte judeţe au fost contestaţii sau greşeli. Am urmărit toate acestea şi am reuşit, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor să rezolvăm aceste probleme şi să ne atingem scopul propus, salvarea de vieţi. Şi cu aceste echipamente, tot mai avem nevoie de altele pentru a ajunge la stadiul minimal cerut de UE, dar vom reuşi!”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.

DOTARE Potrivit proiectului, pentru cele şase judeţe ale Regiunii Sud Est vor fi achiziţionate 63 de echipamente. Constanţa va primi, în cadrul acestui proiect, trei autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare, o autospecială de intervenţie la accidente colective şi pentru salvări urbane, o autospecială de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), o autospecială pentru descarcerări grele, trei autospeciale de capacitate medie, două ambulanţe de prim ajutor şi o ambulanţă de reanimare. Proiectul prezentat ieri vine să completeze strategia CJC de dotare a ISU Dobrogea pentru salvarea de vieţi omeneşti. Luni s-a semnat, la Dobrich, un proiect transfrontalier pentru situaţii de urgenţă, iar joia trecută, altul, tot în sprijinul unei instituţii extrem de importante din judeţul Constanţa. “Este un început, dar nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie în continuare să facem proiecte şi să luăm bani europeni, pentru că vorbim acum de intervenţia terestră, dar nu spunem nimic despre intervenţia pe mare sau pe Dunăre. Trebuie să ne concentrăm eforturile şi în acea zonă, fie că este vorba despre un proiect al regiunii, fie că este vorba despre un proiect transfrontalier”, a spus Constantinescu.

OPINII Reprezentanţii ISU din cele şase judeţe consideră că acest proiect trebuie să fie doar începutul unei campanii de dotare cu echipamente moderne, care să le înlocuiască pe cele actuale, ce trebuia de mult trimise la casare. Ei speră să nu întâmpine aceleaşi probleme la licitaţii, cum s-au întâmplat în celelalte regiuni. “Nu pot decât să mă bucur când văd interesul preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, pentru acest proiect. Pentru judeţul Constanţa este foarte important, mai ales că aici noi avem un specific anume faţă de celelalte judeţe. Avem litoralul, avem Centrala Nucleară, avem porturile maritime. Este un proiect benefic, dar nu e suficient. Trebuie să continuăm dotarea cu echipamente cu ajutorul altor proiecte”, a declarat adjunctul şefului ISU “Dobrogea”, Viorel Jianu. “Sperăm că este doar prima etapă de dotare cu echipamente. Cu ceea ce vom primi prin acest proiect vom putea înlocui tehnica mult depăşită pe care o avem acum”, a declarat inspectorul şef al ISU “Anghel Saligny” Vrancea, Flavin-Dorel Chişcop. Acesta a fost completat de inspectorul şef al ISU “Ieremia Grigorescu” din Galaţi, Vasile Balaban, care a declarat că, în prezent, echipamentele instituţiei au peste 30 de ani vechime. “Autoscara de la Galaţi are 56 de ani. E mai bătrână decât mine. Sunt echipamente depăşite, care nu mai pot face faţă solicitărilor actuale”, a spus Balaban. Inspectorul şef al ISU “Neron Lupaşcu”, din Buzău, Dănuţ Nicolae, a spus că acest proiect are şi o a doua componentă foarte bună. “Pe lângă faptul că ne vom dota cu echipamente de ultimă generaţie, echipamentele pe care le avem acum în dotare pot fi redistribuite la alte puncte de intervenţie din fiecare judeţ”, a spus Nicolae.

OBIECTIVE Potrivit proiectului, prin achiziţionarea noilor echipamente se urmăreşte creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţa publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul Regiunii Sud-Est, creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi consolidarea capacităţii instituţiilor specializate şi a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru gestionarea acestora. În ceea ce priveşte obiectivele specifice, prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Sud-Est prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor şi a măsurilor de intervenţie şi reabilitare a zonelor afectate. „Dacă se punea în aplicare planul de regionalizare al PDL, acum am fi vorbit la trecut despre acest proiect. Din nefericire, nu s-a realizat şi astăzi putem vorbi despre dotarea cu echipamente moderne la ISU. Noi nu facem decât să ne punem singuri piedici atunci când vine vorba de accesarea banilor europeni. Am cerut să desfiinţăm acest TVA şi nu vor să asculte. Toţi caută vinovaţi pentru neaccesarea fondurilor europene când, de fapt, vinovaţii sunt în altă parte. Autorităţile locale au reuşit să absoarbă peste 90% din fondurile alocate, în timp ce Guvernul nu a luat decât 5%. Se poate vedea cine este ineficient!”, a explicat Constantinescu.