Fonduri pentru mutarea arhivelor judeţului

De câţiva ani, Diecţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale se chinuie să salveze documentele care în prezent sunt depozitate într-un spaţiu neadecvat. Toate solicitările conducerii au fost ignorate de autorităţile centrale care nu au considerat oportună salvarea unor documente importante pentru judeţul Constanţa. Singurii care şi-au dat seama de valorile aflate într-o stare avansată de degradare au fost reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) care, de altfel, au şi acţionat. „Eu am avut o tentativă de salvare a arhivelor, am dat şi o hotărâre de consiliu în acest sens prin care, o dată cu desfiinţarea Serviciului militar şi cu disponibilizarea a 9.200 de metri pătraţi la Centrul Militar Zonal, am vrut să mutăm arhivele acolo. Din păcate, cei de acolo au preferat să cazeze generali şi colonei de la Bucureşti pe timpul verii, decât să fie de acord cu transferul arhivelor la Centrul Militar Zonal, ajutaţi şi de prefectul judeţului Constanţa”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Acţiunea de salvare a arhivelor nu s-a oprit şi, ieri, în cadrul şedinţei CJC, s-a aprobat de către consilieri o hotărâre care să sprijine Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului. „Acum, arhivele statului stau într-un garaj. Acesta este respectul pe care noi, ca instituţii publice din judeţul Constanţa, îl purtăm Arhivelor şi istoriei judeţului Constanţa. Am alocat în această şedinţă bani IJP Constanţa tocmai pentru a reabilita un spaţiu şi un sediu pentru a muta arhivele judeţului acolo”, a spus Constantinescu.