Fonduri pentru plata datoriilor către RAJDP

În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) a fost aprobată hotărârea privind repartizarea către primăriile din judeţul Constanţa a sumelor defalcate din impozitul pe venit ce revin judeţului nostru. „Sumele acestea sunt de la an la an tot mai mici, pentru că Guvernul Boc a redus procentele acordate autorităţilor locale. La nivelul judeţului Constanţa sunt foarte multe Consilii Locale care au datorii către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, pentru serviciile prestate. Primarii s-au plâns că nu au destule fonduri în buget pentru a plăti aceste datorii. În aceste condiţii, am luat decizia ca sumele din impozitul pe venit care se acordă localităţilor să fie destinate exclusiv pentru plata datoriilor către RAJDP. Am luat această hotărâre pentru că se apropie iarna, care se anunţă foarte grea, şi RAJDP are nevoie de fonduri pentru a putea să achiziţioneze combustibil şi material antiderapant. Banii vor pleca din Trezorerie direct către RAJDP, ca să nu ne trezim că primarii îi folosesc în alte scopuri”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. (R.N.)