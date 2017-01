Fonduri pentru şcolile fără aviz sanitar

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că printre priorităţile din acest an ale ministerului se află alocarea de resurse financiare pentru cele 2.000 de şcoli din România care nu au aviz sanitar de funcţionare. Demnitarul a mai declarat că aşteaptă adoptarea bugetului în Parlamentul României pentru a trece apoi la “compatibilizarea” priorităţilor de la nivel central cu cele de la nivel judeţean. “Pentru 2009, imediat ce avem bugetul aprobat, avem, fără îndoială, priorităţi legate de investiţii şi vrem să compatibilizăm ceea ce considerăm noi priorităţi cu ceea ce consideră autorităţile judeţene ca fiind priorităţi”, a declarat Ecaterina Andronescu. Între priorităţile anului 2009 se află alocarea de resurse financiare pentru cele 2.000 de unităţi şcolare care nu deţin aviz de funcţionare de la Autoritatea de Sănătate Publică. “Din punctul meu de vedere, este foarte important ca unităţile de învăţămînt care nu au avut aviz sanitar pe acest an, la nivel naţional, să primească primele resurse financiare în aşa fel încît să încercăm, dacă este posibil, chiar pînă la începutul noului an şcolar, să le scoatem din această categorie. Oricum, am prins acest lucru ca prioritate în programul de guvernare şi, dacă nu vom reuşi cu toate în acest an, termenul cel mai extins este începutul anului 2010”, a mai spus Andronescu. Precizăm că, la Constanţa, la începutul anului şcolar 2008-2009, mai bine de 40% din totalul unităţilor de învăţămînt nu intraseră în posesia autorizaţiilor sanitare de funcţionare, din mai multe motive, cel mai grav făcînd referire la lipsa unei surse de apă potabilă.

Potrivit ministrului Educaţiei, o atenţie deosebită va fi acordată şi construcţiilor celor 160 de campusuri şcolare din mediul rural care încă se află în construcţie. “Vedem aceste campusuri ca pe nişte centre de resurse care să ridice şi localităţile mediului rural. Adică să avem localităţi cu şcoală, bibliotecă şi internat, dar poate chiar şi locuri de găzduire pentru profesori”, a mai spus Andronescu. O altă componentă importantă a Ministerului Educaţiei este implementarea programului “after school”. “Aşteptăm aprobarea bugetului în Parlament pentru a dezvolta în şcolile noastre, în cît mai multe, programul “after school”, astfel încît componenta educaţie să determine un salt în calitatea programului de învăţămînt în ansamblu”, a mai spus ministrul Educaţiei. În altă ordine de idei, ministrul Educaţiei acuză lipsa de responsabilitate în învăţămînt. Ea este de părere că sistemul se confruntă cu o lipsă de asumare a responsabilităţilor şi pare destructurat, făcînd referire la incidentul de la Redea, judeţul Olt, unde un profesor de sport a fost filmat cînd lovea cu palmele un elev, după care îi ameninţa pe toţi cei prezenţi că îi va lasa repetenţi dacă nu vor păstra tăcerea.