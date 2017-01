Fonduri structurale de 380 milioane euro pentru domeniul IT&C

Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Zsolt Nagy, a anunţat ieri că sectorul românesc de IT&C va beneficia, în perioada 2007 - 2013, de fonduri structurale în valoare de 380 de milioane de euro pentru domeniul societăţilor informaţionale, această axă regăsindu-se în programul operaţional sectorial de competitivitate. Nagy a precizat că, în plus, vor exista investiţii în toate domeniile pentru modernizarea tehnologiilor, care vor conduce la creşterea sumelor destinate acestui sector. Ministrul Comunicaţiilor a spus că experienţa celor opt state care au aderat la UE în 2004 nu este prea fericită din punctul de vedere al ratei de absorbţie a fondurilor în primul an însă, potrivit lui Nagy, România trebuie să înveţe din greşelile lor şi să reuşească să atragă tot mai bine fondurile structurale în primii ani. Demnitarul a arătat că, potrivit unui studiu realizat de The Economist Intelligence Unit, la comanda companiilor Intel şi Microsoft, fondurile UE alocate pentru perioada 2007 - 2013 totalizează 860 miliarde euro, din care fondurile structurale pentru statele din Europa Centrală şi de Est cumulează circa 175 miliarde euro. Din suma de 175 miliarde euro se estimează că un procent de 10 - 15% va reveni cheltuielilor pentru sectorul IT&C. Nagy a precizat că suma efectivă poate fi chiar dublă pentru cheltuielile destinate inovaţiei şi tehnologiei informaţiei.