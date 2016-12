Fonduri suplimentare pentru modernizarea infrastructurii

RECTIFICARE Veniturile bugetului local Medgidia pentru reabilitarea şcolilor şi modernizarea infrastructurii au fost suplimentate, la începutul acestei săptămâni, în urma unei hotărâri a Consiliului Local adoptată luni seara, în cadrul unei şedinţe extraordinare. Suplimentarea veniturilor municipalităţii din Medgidia s-a făcut printr-o rectificare a bugetului local de venituri şi cheltuieli ca urmare a alocării de către Consiliul Judeţean Constanţa a 300.000 de lei pentru reabilitarea infrastructurii de drumuri, mai exact, pentru asfaltarea străzii Cuza Vodă. De asemenea, în bugetul local au mai fost incluse şi fondurile primite de la bugetul de stat în luna august, ca urmare a rectificării bugetare făcute de către Guvern, şi care includ 714.000 lei destinaţi învăţământului preuniversitar, 144.000 de lei pentru plata asistenţilor personali şi 143.000 de lei pentru echilibrarea bugetului local.

DATORII STINSE De asemenea, tot în cadrul şedinţei Consiliului Local de luni seara a mai fost adoptată o hotărâre privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 74/13.08.2012, care cuprindea exprimarea acordului de principiu al Consiliului privind constituirea unei garanţii imobiliare asupra unei proprietăţi private, care aparţine unităţii administrativ teritoriale Medgidia, în favoarea agentului economic de utilitate publică SC Apollo Ecoterm SRL, pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). „Din fericire, am primit de la Guvern fondurile necesare pentru a putea stinge datoriile către societăţi, lucru care s-a şi întâmplat. Am alocat către Apollo Ecoterm SRL Medgidia aprox. 800.000 de lei, adică exact datoria pe care această societate o avea către bugetul de stat. Prin stingerea datoriilor am considerat că nu mai este nevoie să punem drept garanţie un teren”, a spus primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache. El a explicat că, din cauza facturilor restante ale populaţiei din Medgidia la plata utilităţilor, Apollo Ecoterm risca să rămână cu conturile blocate, pentru că ANAF a avut de recuperat restanţe de aprox. 800.000 de lei, însumând plata obligaţiilor fiscale. Pentru a nu bloca societatea Apollo Ecoterm, Consiliul Local Medgidia a decis să pună drept garanţie un teren care aparţine Primăriei, pentru ca agentul economic SC Apollo Ecoterm SRL să-şi poată eşalona plata obligaţiilor fiscale către ANAF.