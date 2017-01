Fondurile de pensii facultative au cîştigat 19,4%

Valoarea activelor nete ale celor şapte fonduri de pensii facultative (pilonul III) care au demarat activitatea a crescut cu 19,4% în perioada 12-19 octombrie pînă la 2,57 milioane de lei, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). La data raportării, erau active şapte fonduri de pensii facultative (pilonul III): AZT Moderato şi AZT Vivace (administrate de Allianz-Ţiriac Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative), BCR Prudent (administrat de BCR Asigurări de Viaţă), ING Clasic şi ING Optim (administrate de ING Asigurări de Viaţă), Pensia Mea (administrat de Aviva Asigurări de Viaţă) şi OTP Strateg (administrat de OTP Garancia Asigurări), potrivit arbitrului pensiilor private. Numărul total de participanţi atras de cele şapte fonduri de pensii facultative era de 18.475 la 19 octombrie, după cum arată datele publicate de CSSPP.

AZT Moderato a atras 7.574 de participanţi şi a ajuns la o valoare a activului net de 1,196 milioane de lei, ING Clasic are 4.229 de participanţi şi un activ net de 595.203 lei, AZT Vivace - cu un activ net de 262.278 de lei şi 1.596 participanţi, Pensia Mea - 2.101 de participanţi, cu un activ de 291.106 lei, ING Optim - cu un activ net de 183.639 lei şi 1.578 de participanţi, iar BCR Prudent - 326 de participanţi şi un activ net de 42.335 de lei. OTP Strateg a făcut prima raportare la CSSPP săptămîna trecută şi a afişat un număr de 71 de participanţi şi un activ net de 5.926 de lei. Cea mai mare creştere faţă de săptămîna anterioară a fost înregistrată de AZT Vivace, ale cărui active nete au avansat cu 41,18%, urmată de AZT Moderato ale cărui active nete au crescut cu 23,35% faţă de săptămîna precedentă. Activele nete ale BCR Prudent au avansat cu 22,16%, ale ING Clasic au crescut cu 11,8%, ale Pensia Mea au urcat cu 10,8%, iar ale ING Optim - cu 9,43%. CSSPP a mai avizat ca administratori de fonduri de pensii facultative societatea SAI Raiffeisen Asset Management. Potrivit legislaţiei în vigoare, pot contribui la pensiile private facultative salariaţii cu vîrsta de cel mult 52 de ani şi şase luni. Contribuţia la pensiile facultative nu poate depăşi 15% din salariul brut şi este deductibilă în limita a 200 de euro pe an, pentru angajat din impozitul pe venit, iar pentru angajator din impozitul pe profit. Primele contribuţii în sistemul pensiilor private facultative (pilonul III) au început să fie colectate în mai 2007. În acest an, contribuţiile pentru pensiile facultative ar urma să însumeze 40-50 de milioane de euro, iar numărul participanţilor ar putea ajunge la 200.000, potrivit unor estimări iniţiale ale CSSPP.