Fondurile europene acordate discriminator, în analiza ACoR

Primari din toate zonele ţării s-au întrunit, zilele trecute, în cea de-a 15-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR). În cadrul Adunării, una dintre principalele probleme discutate a fost cea care viza Agenda comunelor din România - strategia pentru perioada 2012 - 2020. Din judeţul Constanţa au participat la întrunire 17 primari de comune, care au venit cu propuneri pentru dezvoltarea administraţiilor locale din mediul rural. Primarii susţin că, de la an la an, autorităţile publice locale se confruntă cu tot mai multe constrângeri, unele ilogice, fără corespondent în administraţia publică locală europeană şi fără precedent în legislaţia românească. Una dintre propunerile aprig dezbătute a vizat conform afirmaţiilor prim-vicepreşedintelui ACoR, Mariana Gâju, susţinerea cofinanţării proiectelor derulate cu fonduri europene. „Am spus de atâtea ori că nu avem bani pentru susţinerea cofinanţării. Nimeni nu ne ascultă. Am discutat, de asemenea, despre distribuirea în mod echitabil a fondurilor europene în cele opt regiuni ale ţării. Nu este posibil ca fondurile să fie distribuite discriminator“, a declarat Gâju. Primarii au discutat şi propunerea ca salarizarea în administraţia publică să să efectueze în funcţie de numărul de locuitori şi nu de clasificările de la Bucureşti. De asemenea, primarii au propus reînfiinţarea spitalelor acolo unde acestea existau deja şi reînfiinţarea posturilor locale de poliţie, pe motiv că înfiinţarea poliţiei zonale a adus multe prejudicii, mai ales în comunele care aveau în componenţă multe sate.