Fondurile europene, la un click distanță

Aplicația IT pentru depunerea online a proiectelor europene poate fi folosită începând de luni, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu. În perioada 8 - 18 martie, sistemul a fost testat de circa 2.000 de aplicanți. „Sistemul s-a comportat bine, n-a fost blocat nicio clipă și sperăm să poată face față cerințelor importante pe care le are, în contextul regulamentelor europene. Urmează să gestioneze fonduri comunitare de peste 34 miliarde euro“, a spus Răducu. Ea estimează că, până în 2020, prin aplicația MySMIS vor trece între 16.000 și 20.000 de proiecte. Aplicația IT a fost elaborată de MFE, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), pentru a facilita schimbul electronic de informații între beneficiari și autorități.