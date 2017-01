Fondurile europene, salvarea administraţiilor locale

Administraţia publică locală din comuna Aliman a depus, la Cancelaria primului ministru, un proiect în baza Ordonanţei 7/2006, privind alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat pentru satul Vlahi. Primarului comunei, Gheorghe Topalu, a declarat că, în localitatea Vlahi, nu a existat niciodată un sistem de alimentare cu apă potabilă, motiv pentru care lucrările trebuie făcute de la zero. “Va trebui forat un puţ şi un bazin de captare a apei, pentru că pînă acum nu exista aşa ceva. Noi am depus proiectul, iar acum aşteptăm să vedem dacă va fi considerat viabil sau nu“, a declarat Topalu. El a mai spus că în cazul în care va primi finanţarea necesară, reţeaua de conducte se va întinde pe o distanţă de şase km, cuprinzînd astfel toată comuna. “Proiectul are o valoare totală de 25 de miliarde de lei, dintre care 10%, adică, 2,5 miliarde de lei vor fi suportate din bugetul Consiliului Local“, a mai spus Topalu. Potrivit primarului, nici în satul Aliman situaţia sistemului de alimentare cu apă potabilă nu este prea strălucită. “Reţeaua din Aliman datează din anii `70 şi, ca urmare, este foarte deteriorată. Sperăm ca, după 1 ianuarie 2007, să putem accesa mai multe fonduri ca să remediem şi situaţia aceasta. Avem studii de fezabilitate pentru proiectul de reabilitare a sistemului de apă potabilă şi canalizare şi dacă vom avea bani le vom putea face“, a adăugat Topalu.