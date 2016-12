Fondurile europene vor putea fi accesate şi pentru irigaţii

Ministerul Agriculturii va emite în aprox. o lună de zile o hotărîre de Guvern (HG) prin care va trece din patrimoniul public în cel privat unele obiective din infrastructura de irigaţii a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF), care vor fi transferate ulterior la Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), a declarat, ieri, la şedinţa Comisiei pentru irigaţii, directorul general al Direcţiei Generale Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), Valentin Apostol. Potrivit acestuia, vor fi trecute în patrimoniu privat sedii de administraţie, cantoane, staţii de pompare, de repompare, care nu mai sînt necesare ANIF, dar care ar putea fi utile OUAI. “Vrem să trecem din patrimoniu public în patrimoniul privat acele obiective care apoi să treacă la organizaţii. Este necesar să facem o HG, pentru că numai aşa putem lua din patrimoniul public, să trecem în cel privat, şi apoi să poată trece la organizaţii”, a explicat Apostol, adăugînd că nu vor fi incluse toate obiectivele ANIF, ci doar cele de care Administraţia nu mai are nevoie şi sînt solicitate de Organizaţii. În plus, Apostol a declarat că, în prezent, MAPDR efectuează o analiză a acestor obiective.

Ajutoarele pentru irigaţii, după 2009

MAPDR va primi, la sfîrşitul acestei luni, un răspuns de la Comisia Europeană privind posibilitatea prelungirii acordării subvenţiilor pentru amenajările de irigaţii după 2009, a declarat, ieri, Apostol. „S-a notificat la Bruxelles faptul ca după 2009 să continue acordarea de subvenţii pentru sectorul de irigaţii. Aceleaşi care sînt în prezent sau altele, în principiu, să se subvenţioneze în continuare sectorul de irigaţii şi aşteptăm un răspuns de la UE. Aici includem tot ce a fost subvenţie la amenajările de irigaţii, respectiv tariful multianual, tariful de energie electrică şi celelalte. Răspunsul îl aşteptăm la sfîrşitul lunii august”, a mai declarat el. Menţionăm că, în acest an, MAPDR acordă sprijin financiar pentru amenajările de irigaţii aparţinînd OUAI şi subvenţia privind tariful de livrare a apei de irigaţii şi de energie electrică. Ministerul Agriculturii are prevăzute, în bugetul din 2009, circa 184,4 milioane lei pentru subvenţii în sectorul de irigaţii. Pînă în prezent, MAPDR a plătit circa 45% din subvenţiile pentru irigaţii, respectiv aproximativ 84 milioane lei, dintr-un total solicitat de 115 milioane lei, a explicat Apostol. „Pentru subvenţia pentru amenajările de irigaţii aparţinînd OUAI s-au solicitat, în total, 45 de milioane lei şi au fost plătite, pînă acum, 37 milioane lei. Pentru subvenţia privind tariful de livrare şi de energie electrică, din 70 de milioane lei solicitate, au fost acordate, pînă la această oră, 47 milioane lei, deci mai sînt de plătit 23 milioane lei”, a explicat el. Tot ieri, ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu a declarat că fondurile europene vor putea fi accesate şi pentru sistemele de irigaţii. „Am dat posibilitatea ca şi pe sistemele de irigaţii să poată fi accesate fonduri. Pînă acum nu era această măsură prevăzută în Planul Naţional de Dezvoltare Rurală”, a declarat Sîrbu. Potrivit datelor ministerului, suprafaţa afectată de secetă a crescut în perioada 17 iunie-16 iulie 2009, ajungînd la peste 2 milioane de hectare. Din suprafaţa totală, 940.398 de hectare sînt afectate de secetă în proporţie de peste 50%, iar 1.122.531 de hectare - sub 50%.