Fondurile pentru autorităţile locale, păsuite pînă la rectificarea bugetară

Autorităţile locale continuă să fie nemulţumite cu varianta de buget propusă Parlamentului spre aprobare. La sfîrşitul săptămînii trecute, preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene (UNCJR), Liviu Dragnea a declarat că Guvernul României a picat orice test de maturitate politică prin neasumarea responsabilităţilor incluse în programul de guvernare 2008 - 2012. El a solicitat tuturor parlamentarilor să nu înşele încrederea celor care i-au votat în noiembrie 2008 şi să nu adopte legea bugetului de stat pe acest an fără amendamentele propuse de UNCJR. „Concret, din cele 5,8 miliarde de euro solicitate de autorităţile judeţene pentru acest an, Guvernul a alocat doar 3,8 miliarde pentru toate judeţele. Acesta este şi motivul pentru care membrii UNCJR s-au exprimat, prin vot, împotriva proiectului de bugetul de stat pentru acest an“, a declarat Liviu Dragnea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi al organizaţiei PSD Teleorman. El a propus chiar şi retragerea sprijinului politic pentru parlamentarii PSD care vor vota proiectul de buget fără amendamentele autorităţilor locale. Referitor la acest subiect, purtătorul de cuvînt al Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Moldovanu, a declarat că s-a revenit la practicile din ultimii patru ani. „În fiecare an autorităţilor locale li s-a spus să aştepte rectificările bugetare. Nu este normal să se întîmple aşa ceva şi să ne întoarcem la aceste probleme. Am crezut că noul Guvern va rezolva aceste probleme“, a aprecizat Moldovanu. Ieri vicepreşedintele PD-L şi preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur a declarat după şedinţa săptămînală a partidului, că administraţiile locale ar putea primi fonduri suplimentare printr-o rectificare bugetară, în cazul în care încasările de la bugetul statului ar permite acest lucru. Flutur a afirmat că preşedinţii consiliilor judeţene şi-ar fi dorit mai mulţi bani decît cei primiţi prin proiectul de buget elaborat de actualul Executiv, însă resursele bugetare nu permit alocarea unor fonduri suplimentare. El a precizat că este luată în calcul, în cadrul coaliţiei, iniţierea unui program guvernamental de finanţare a construirii şi refacerii drumurilor europene, mai ales că fondurile venite de la Uniunea Europeană pentru acest scop au fost deja utilizate.

Retragerea sprijinului politic - complicată

La nivelul conducerii centrale a PSD, părerile sînt împărţite în ceea ce priveşte supărarea autorităţilor locale. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, i-a transmis lui Liviu Dragnea, preşedinte al UNCJR, că este problema lui dacă îndeamnă parlamentarii să nu voteze bugetul pentru că sumele pentru administraţia locală sînt mici, adăugînd că decizia PSD e de a sprijni acest buget. Liderul social-democrat a arătat că Dragnea, ca preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, este liber să critice sumele alocate de la buget administraţiilor locale, spunînd însă că decizia PSD e de a vota acest buget, deşi există destule nemulţumiri cu privire la alocarea banilor. \"Cred că ceea ce se declară în numele unor asociaţii profesionale de tipul UNCJR reprezintă un punct de vedere al respectivei organizaţii, decizia noastră este una solidară cu cea a coaliţiei de a sprijini acest buget. Nici noi nu sîntem perfect fericiţi cu acest buget. Sînt multe puncte de nemulţumire pe care le am şi eu, le au şi alţi colegi, dar acesta este compromisul care s-a putut realiza\", a spus Geoană, la finalul şedinţei BPN. În ceea ce priveşte retragerea sprijinului politic, Geaonă a spus că este problema lui Dragnea şi a organizaţiei Teleorman dacă se va întîmpla aşa ceva. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a comentat şi el declaraţiile lui Dragnea, precizînd că retragere a sprijinului politic parlamentarilor care vor vota bugetul, este complicată. \"În primul rînd, decizia aceasta pe linie politică trebuie luată în anumite condiţii şi pentru anumite raţiuni. Noi nu avem, totuşi, 41 de organizaţii, 41 de partide în PSD. Decizia trebuie luată totuşi pe o chestiune generală, cum este cea a bugetului la nivel central”, a precizat Năstase. El a admis că parlamentarii din fiecare colegiu au \"o situaţie mai delicată\", atunci cînd sumele solicitate de autorităţile locale din judeţele respective nu sînt introduse în bugetul de stat.