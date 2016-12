Foreign Beggars, Chase & Status şi MC Rage, la Peninsula 2011

După Guano Apes, una dintre cele mai reprezentative trupe rock din Europa, Foreign Beggars şi Chase & Status împreună cu MC Rage sunt cele mai recente confirmări din programul Tuborg Green Fest Peninsula 2011. Festivalul va avea loc în perioada 25 - 28 august, la Târgu Mureş, în vecinătatea Complexului de Agrement Weekend, pe malul Mureşului. Însă nu doar rock-ul şi rap-ul sunt reprezentate la festival, ci şi muzica electronică prin Nick Warren (house) şi Borgore (dubstep). Cele mai lungi petreceri ale verii vor beneficia şi de prezenţa celor de la Reality Engine, Stereo Palma, Şuie Paparude sau de ultima combinaţie de supertalente „made in Romania\", R.O.A. (Rise of Artificial).

Cu o carieră de peste 15 ani, hip-hop-erii britanici de la Foreign Beggars revin în România, după ce, anul trecut, au susţinut un show incendiar în clubul Space din Bucureşti. Având în palmares cinci albume de studio, un premiu UK Hip Hop, dar şi o nominalizare la Urban Music Awards din 2010, grupul este unul dintre cele mai apreciate formule ale genului muzical din Marea Britanie. Orifice Vulgatron, Metropolis, Dag Nabbit şi DJ Nonames vor urca pe scena festivalului de pe malul Mureşului pe 25 august.

Chase & Status şi MC Rage nu sunt la prima prezenţă pe scena de la Peninsula: după succesul din 2009, la insistenţele fanilor, organizatorii i-au invitat, şi anul acesta, pe britanicii amintiţi, care sunt extrem de apreciaţi în toată lumea pentru prestaţiile live extraordinare. Saul Milton şi Will Kennard au avut doi ani extrem de productivi din punct de vedere muzical: se pot lăuda cu premiile pentru „Cel mai bun producător” şi „Cel mai bun live act” la Drum and Bass Awards, dar şi cu o nominalizare la premiile NME. Pentru ediţia din acest an a festivalului, programul este încă în lucru, periodic fiind anunţate noi confirmări.

Preţul unui abonament achiziţionat până pe 24 august este de 199 de lei, iar la faţa locului - 240 de lei. Un bilet de o zi costă 80 de lei, dacă este cumpărat până pe 24 august, iar la faţa locului, 100 de lei. Până pe 15 iulie, doritorii pot beneficia de Early Bird Promotion, plătind pentru patru zile de festival 179 de lei. Elevii care susţin, anul acesta, examenul de bacalaureat - şi pot dovedi acest lucru cu actul de identitate şi carnetul de note - vor putea cumpăra abonamentul Tuborg Green Fest Peninsula cu o reducere de 33%, adică la doar 159 de lei, până pe 15 iulie. Posesorii de Studcard pot obţine, până pe 19 august, abonamentul Tuborg Green Fest Peninsula la preţul de 169 de lei, beneficiind de o reducere de 30%.